Besni Ortaokulu Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika
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Besni Ortaokulu Şampiyonluk Ziyareti

Besni Ortaokulu Şampiyonluk Ziyareti

Besni Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu, şampiyonluk sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

09.02.2025 10:40
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Adıyaman'da düzenlenen Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olan Besni Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu Basketbol Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'i makamında ziyaret etti.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçede sportif başarıların artarak devam ettiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü rehber edindiklerini ifade etti.

Okullarda gerçekleştirilen sportif faaliyetleri imkanlar dahilinde desteklediklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Demirel, bu büyük başarıda emeği geçen Okul Müdürü Aydın Demir'e, Müdür Yardımcısı Murat Kuyu'ya, Beden Eğitimi Öğretmenleri Hilal Parlak ve Mehmet Çalışan'a, Antrenör Burak Talip Yılmaz'a ve tüm öğrenci ve velilere teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni Ortaokulu Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika

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