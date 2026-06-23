Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı
23.06.2026 12:57  Güncelleme: 12:58
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Malezya'da düzenlenen 2026 Dünya Okul Sporları Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Besnili milli sporcu Berfin Polat, Kahramanmaraş Havalimanı'nda meşaleler ve çiçeklerle karşılandı.

Malezya'da düzenlenen 2026 Dünya Okul Sporları Muaythai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Besnili milli sporcu Berfin Polat, Türkiye'ye dönüşünde Kahramanmaraş Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2026 Dünya Okul Sporları Muaythai Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olan Besnili milli sporcu Berfin Polat, yurda dönüşünde meşalelerle ve çiçeklerle karşılandı. 18 Yaş Altı Kızlar 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Berfin Polat, şampiyona boyunca rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olmuş ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatmıştı.

Dünya şampiyonluğunun ardından Türkiye'ye dönen başarılı sporcu için Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. Karşılamaya Besni Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Göktaş, Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Antrenör Serdar Meşen ile sporcu yakınları ve destekçileri katıldı.

Çiçeklerle karşılanan Berfin Polat, elde ettiği tarihi başarıyla Besni'nin ve Adıyaman'ın gururu olurken, havalimanında duygusal ve coşkulu anlar yaşandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya şampiyonu Berfin Polat coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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