BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden 9 akademisyen, Elsevier ve Stanford Üniversitesi işbirliği ile açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2023 listesinde yer aldı.

Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle yıllık olarak açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2023 listesinde "Yıllık Etki" kategorisinde BEUN'dan 9 akademisyen, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 3 akademisyen yer aldı. Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan iş birliğiyle her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının yer aldığı listenin 2023 yılı sonuçları açıklandı. Çalışmada dünya genelinde "Yıllık Etki" kategorisinde 223.152 bilim insanı, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 217.097 bilim insanı listelendi. Sıralama, akademisyenlerin nitelikli yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks gibi nesnel ölçütleri temel alınarak düzenleniyor.

Yayımlanan listede BEUN Fen Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baki Hazer, Prof. Dr. Türkan Kopaç ve Doç. Dr. Ali Başhan, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Murat Can ve Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Aytaç Altan, Doç. Dr. Ali Narin, Doç. Dr. Memduh Karalar, Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara ve Arş. Gör. Seçkin Karasu yer aldı. "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi içerisinde yer alan "Yıllık Etki" kategorisinde Türkiye'den toplam 1.518 isim yer aldığı listede, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden 9 akademisyen yer aldı. Ayrıca Türkiye'den toplam 1.172 ismin yer aldığı "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 3 BEUN'lu akademisyen yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer alan öğretim üyelerini kutlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nitelikli akademik çalışmaların öneminin altını çizerek "Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak güçlü Türkiye Yüzyılı yolunda akademik bilim camiası içinde tüm alanlarda özgün ve çağın ihtiyaçlarına odaklanan bilimsel çalışmalarla bilimsel gücümüzü ve uluslararası alandaki prestijimizi artırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 100. yılımızda güçlü akademik kadromuz ile elde ettiğimiz değerli kazanımları geleceğe taşıyarak uluslararası alanda farkındalığımızı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerle "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözlerini ifade etti. - ZONGULDAK