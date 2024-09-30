BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden 9 akademisyen, 2023 listesinde yer aldı.

30.09.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden 9 akademisyen, Elsevier ve Stanford Üniversitesi işbirliği ile açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2023 listesinde yer aldı.

Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle yıllık olarak açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2023 listesinde "Yıllık Etki" kategorisinde BEUN'dan 9 akademisyen, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 3 akademisyen yer aldı. Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan iş birliğiyle her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının yer aldığı listenin 2023 yılı sonuçları açıklandı. Çalışmada dünya genelinde "Yıllık Etki" kategorisinde 223.152 bilim insanı, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 217.097 bilim insanı listelendi. Sıralama, akademisyenlerin nitelikli yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks gibi nesnel ölçütleri temel alınarak düzenleniyor.

Yayımlanan listede BEUN Fen Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baki Hazer, Prof. Dr. Türkan Kopaç ve Doç. Dr. Ali Başhan, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Murat Can ve Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Aytaç Altan, Doç. Dr. Ali Narin, Doç. Dr. Memduh Karalar, Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara ve Arş. Gör. Seçkin Karasu yer aldı. "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi içerisinde yer alan "Yıllık Etki" kategorisinde Türkiye'den toplam 1.518 isim yer aldığı listede, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden 9 akademisyen yer aldı. Ayrıca Türkiye'den toplam 1.172 ismin yer aldığı "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 3 BEUN'lu akademisyen yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer alan öğretim üyelerini kutlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nitelikli akademik çalışmaların öneminin altını çizerek "Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak güçlü Türkiye Yüzyılı yolunda akademik bilim camiası içinde tüm alanlarda özgün ve çağın ihtiyaçlarına odaklanan bilimsel çalışmalarla bilimsel gücümüzü ve uluslararası alandaki prestijimizi artırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 100. yılımızda güçlü akademik kadromuz ile elde ettiğimiz değerli kazanımları geleceğe taşıyarak uluslararası alanda farkındalığımızı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerle "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözlerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, zonguldak, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: BEÜ’den 9 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement