BEÜ Rektörü Kan Bağışı Seferberliği\'ne Destek Verdi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Hastanesinde düzenlenen Ulusal Kan Bağışı Seferberliği'ne destek verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN ile Türk Kızılay Zonguldak Şubesi iş birliğinde düzenlenen Ulusal Kan Bağışı Seferberliği'ne katıldı. BEUN Hastanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Özölçer, kan bağışının toplumsal açıdan hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ederek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her fırsatta bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ile ortak hareket ederek insanları kan bağışında bulunmaya çağırdıklarını ifade etti. Kan bağışında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Rektör Özölçer hem kan bağışında bulunanlara hem de bu anlamlı etkinlik için katkıda bulunan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK