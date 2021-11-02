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BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı - Son Dakika

BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı

02.11.2021 17:17
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan (41), son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan (41), son yolculuğuna uğurlandı.

BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Ali Arslan için ilk olarak Turizm Fakültesi önünde tören düzenlendi. Buradaki törene merhum Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BEÜ Turizm, Denizcilik ve Eğitim Fakültelerinin Bölüm Başkanları, Öğretim Görevlileri, çalışanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Arslan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Mühendisi Mustafa Keskin'in eniştesi olan merhum Ali Arslan'ın, akciğer kanseriyle mücadele ettiği; evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı

Turizm Fakültesi, Ali Arslan, Turizm, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Arslan dualarla uğurlandı - Son Dakika


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