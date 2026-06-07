BEUN Devrek'te coşkulu mezuniyet töreni - Son Dakika
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BEUN Devrek'te coşkulu mezuniyet töreni

BEUN Devrek\'te coşkulu mezuniyet töreni
07.06.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı üç okulun mezuniyet töreni Devrek Stadyumu'nda yapıldı. Rektör yardımcısı, belediye başkanları ve protokolün katıldığı törende derece öğrencilerine ödüller verildi, kep atma coşkusu yaşandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devrek Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu öğrencileri için düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir coşku ve gurur içerisinde gerçekleştirildi.

Devrek İlçe Stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenine; Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ilçe protokolü üyeleri, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Öğrencilerin kortej geçişiyle başlayan tören, aziz şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, mezuniyetin öğrenciler için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, öğrencilerin üniversite yıllarında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle ülkenin geleceğine önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade etti. BEUN'un köklü akademik geçmişi ve nitelikli eğitim anlayışıyla öğrencilerini yalnızca mesleki açıdan değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirdiğini vurgulayan Karasu, mezun olan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başarılarla dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Törende, Devrek Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programını birincilikle tamamlayan Burak Esen, tüm mezunlar adına konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Burak Esen konuşmasında, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden mezun olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Üniversite hayatı boyunca kazandığı bilgi ve deneyimlerin meslek yaşamında kendisine yol göstereceğini belirten Esen, BEUN'da edindiği bilimsel bakış açısı ve akademik birikimle ülkesine faydalı bir birey olmak için çalışacağını söyledi. Konuşmasının sonunda başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm akademik personele, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Esen, mezun arkadaşlarına da başarı dileklerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül ve belge takdiminin ardından gerçekleştirilen Mezuniyet Yemini ile öğrenciler mezuniyet heyecanını bir kez daha yaşadı. Daha sonra il ve ilçe protokolü üyelerinin de katılımıyla kep atma törenine geçildi. Mezun öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattığı törende duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşandı.

Tören, mezun öğrenciler, aileleri ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Etkinlik, Gökçebey, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Devrek'te coşkulu mezuniyet töreni - Son Dakika

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