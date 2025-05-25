BEUN Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEUN Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

BEUN Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
25.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, Senatörler, Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Ayaz, akademik ve idari kadro ile mezunların aileleri katıldı.

saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, kürsü konuşmalarıyla devam etti. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarını bilimle donanmış, ahlaki ve etik değerlerle yoğrulmuş bireyler olarak geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, mezunlar ve aileleriyle birlikte böyle anlamlı bir gün münasebetiyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. BEUN'un Türkiye'nin bilim üretim merkezi olarak geçmişten bugüne üstlendiği öncü rolü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarının sağlık alanında Türkiye'nin umut ışığı olacağına inandığını belirtti. Konuşmasında öğrencilere, meslek hayatlarında Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak vicdanlı ve ahlaklı bireyler olmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Özölçer, ailelere ve akademisyenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, mezunlar ve aileleriyle birlikte BEUN çatısı altında böyle anlamlı bir günde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Koçak, mezuniyetin büyük sorumluluklarla dolu bir meslek yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, mezunlara her daim insan sağlığını önceleyen etik bir duruşla meslek yaşamlarına devam etmelerini tavsiye etti. Prof. Dr. Koçak konuşmasını, fakültenin gelişimine ve Üniversitenin sağlık alanındaki ilerlemesine verdiği sürekli destekten dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek sonlandırdı.

Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Sıla Mirvan konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyetin İlk Üniversitesinden fakülte birinciliğiyle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığı ifade eden Mirvan başarısında katkısı olan ailesine, birlikte öğrenim gördüğü arkadaşlarına ve öğrenim hayatı boyunca kendisinden emeklerini, desteklerini esirgemeyen bölüm ve fakülte akademisyenlere teşekkürlerini sundu. Dağcı konuşmasının sonunda Üniversiteye ve Sağlık Bilimleri Fakültesine her daim desteğini sunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek sonlandırdı.

2024-2025 Akademik Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından fakülte birinci, ikincisi ve üçüncüsüne BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başarı belgesi ve hediye takdiminde bulunmasıyla devam etti. Ardından fakülte akademisyenleri sahneye gelerek tüm mezunlara mezuniyet belgesi takdiminde bulundu. Mezuniyet Töreni, günün anısına toplu fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Sağlık, Rektör, Eğitim, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

12:28
İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
11:15
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
10:05
5 bin tonluk savaş gemisi Kim’in gözleri önünde düştü
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
10:22
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti
Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 13:08:00. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.