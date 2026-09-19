BEUN Rektörü Ulusoy, hastanede Diyaliz Merkezi ve yenileme çalışmalarını inceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, BEUN Hastanesini ziyaret ederek yürütülen yenileme ve sağlık hizmeti çalışmalarını yerinde inceleyip görev başındaki sağlık personeline başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a; BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, üniversite ve hastane yönetimi ile birim sorumluları eşlik etti. Sağlık altyapısını güçlendirmek ve hasta konforunu üst seviyeye çıkarmak amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ulusoy ilk olarak Dermatoloji ile Fizik Tedavi Ünitesini ziyaret edip dış cephe yenilemelerinden iç mekan tadilatlarına kadar devam eden fiziki iyileştirmeler hakkında Başhekim Prof. Dr. Bahadır'dan bilgi aldı. Ardından yapımı bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulan Diyaliz Merkezini ziyaret eden Rektör Ulusoy'a, merkezin teknik donanımı aktarıldı. Başhekim Bahadır, Diyaliz Merkezinin 7 gün 24 saat kesintisiz esasla çalıştığını ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Rektör Ulusoy, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerine Gastroenteroloji Birimi ile devam eden Rektör Ulusoy, burada yürütülen tanı ve tedavi süreçleri hakkında birim sorumlularından bilgi alarak yatan hastalara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rektör Ulusoy, ziyaretin son bölümünde Genel Dahiliye Endokrinoloji Servisinde incelemelerde bulundu. Burada hastanenin lojistik altyapısını güçlendiren Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Acil tetkik örnekleri, kan üniteleri ve laboratuvar numunelerinin birimler arasında çok daha hızlı, güvenli ve hijyenik bir şekilde sevk edilmesini sağlayan sistemin operasyonel süreçlere sağladığı katkılar Başhekim Bahadır tarafından Rektör Ulusoy'a aktarıldı.

Rektör Ulusoy: "Hastanemizi Daha İleriye Taşımak için Çalışmalara Devam Edeceğiz"

Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversite Hastanemizde tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdik. Sürdürülen projeleri ve fiziki iyileştirmeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. İncelemelerimiz sırasında tedavi gören kıymetli hastalarımızı ve ailelerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, yalnızca şehrimiz için değil; Batı Karadeniz Bölgesi ve hatta farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımız için de son derece güçlü bir sağlık kurumudur. Hastanemizin sunduğu hizmet kalitesini artırmak ve kurumumuzu her geçen gün daha da ileri bir konuma taşımak adına tüm ekibimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yürütülen nitelikli altyapı çalışmalarından sağlık hizmetlerinin sunumuna kadar Hastanemizin gelişimine emek veren başta Başhekimimiz olmak üzere tüm akademisyenlerimize, sağlık personelimize ve idari çalışanlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyor; görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."