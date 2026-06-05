BEUN Yeni Kampüsü İlerlemede

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) Karadeniz Ereğli'de yapımı devam eden yeni kampüsündeki çalışmalar hızla ilerliyor. Modern eğitim altyapısı ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken projede gelinen son durum, gerçekleştirilen saha ziyaretiyle yerinde değerlendirildi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, yapımı devam eden kampüs alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Heyet, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak teknik ekiplerden proje süreci hakkında bilgi aldı. Eski Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi alanında yükselen kampüs projesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Karadeniz Ereğli Eğitim Vakfı arasında 15 Aralık 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında hayata geçiriliyor.

14 Şubat 2023 tarihinde başlayan inşaat çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Yapılan incelemelerde betonarme imalatlarının ve bina iç bölme duvarlarının tamamlandığı, ıslak hacimlerde seramik döşemelerinin büyük ölçüde bitirildiği, kazan dairesi doğalgaz tesisatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği, elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının sürdüğü, yangın merdivenleri mermer döşeme işlemlerinin tamamlandığı ve dış cephe kaplama ile sıva çalışmalarında sona yaklaşıldığı görüldü. Bununla birlikte asansör montajları, kapı ve pencere doğramaları, asma tavan uygulamaları ile çevre düzenleme ve izolasyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte tamamlanması planlanıyor.

14 bin metrekarelik kampüs, Karadeniz Ereğli'nin eğitim üssü olacak

Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüs; yalnızca dersliklerden oluşan bir eğitim binası olmayacak. Aynı zamanda bilimsel üretimin, sosyal yaşamın ve öğrenci odaklı üniversite anlayışının merkezi olacak.

Kampüs bünyesinde; 200 kişilik modern oditoryum, 6 laboratuvar, 12 derslik (2 adet 46'şar m 27 kişilik, 6 adet 50'şer m 36 kişilik, 4 adet 100'er m 62 kişilik) 11 adet Öğretim Üyesi Odası, 11 adet Araştırma Görevlisi Odası,

2 kantin, 2064 metrekare büyüklüğünde kütüphane, öğrenci ve personel yemekhaneleri, 1 Toplantı salonu ve 18 İdari ofis yer alacak.

Tamamlandığında BEUN'un yükseköğretim altyapısına önemli katkılar sağlayacak kampüs, bölgenin eğitim, bilim ve sosyal gelişimine de güçlü bir ivme kazandıracak. Öte yandan Üniversite tarafından kampüsün devamında planlanan ikinci etap yatırım için de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 7 bin 800 metrekare kapalı alana sahip yeni proje teklifinin 2027 yılı yatırım programına sunulacak.

Rektör Özölçer: "Üniversitemizin ve Zonguldak'ımızın Geleceğine Değer Katacak Kıymetli Bir Eseri Hep Birlikte İnşa Ediyoruz"

Kampüste yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kampüsünün bölgenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemizin gelişimine ve Karadeniz Ereğli ilçemizin kalkınmasına uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir yatırımın yükselişine şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Üniversitemizin akademik, fiziki ve kurumsal gelişimine katkı sunacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik, birçok çalışmayı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni Ereğli Kampüsümüz de bu vizyonun en önemli yansımalarından birisi olacak.

Bugün gelinen noktada betonarme imalatları ve iç bölme duvarları tamamlandı. Dersliklerden laboratuvarlara, kütüphaneden sosyal yaşam alanlarına kadar birçok bölümde ise çalışmalar önemli ölçüde ilerledi. Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüsümüz; modern derslikleri, laboratuvarları, oditoryumu, kütüphanesi, yemekhaneleri ve sosyal alanlarıyla öğrencilerimize çağın gereklerine uygun nitelikli bir eğitim ortamı sunacaktır.

Tamamlandığında kampüsümüz yalnızca Üniversitemizin fiziki kapasitesine katkı sağlamayacaktır. Karadeniz Ereğli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de önemli bir ivme kazandıracaktır. Bu yatırım, gençlerimizin daha güçlü imkanlarla eğitim almasına, bilimsel üretimin artmasına, şehrimizin ve ilçemizin yükseköğretim alanındaki görünürlüğünün güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu süreçte Üniversitemize verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Yeni Ereğli Kampüsümüzün hayata geçirilmesinde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç Hanımefendi'ye, Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'na, Zonguldak Milletvekillerimize, Karadeniz Ereğli Kaymakamımız Sayın Fatih Yılmaz'a ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa Erbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca projenin her aşamasını büyük bir titizlik ve özveriyle takip eden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız başta olmak üzere üniversite yönetimimize, akademik ve idari personelimize, teknik ekiplerimize ve sahada emek veren tüm fedakar çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu eser; ortak aklın, ortak emeğin ve güçlü bir dayanışmanın neticesi olarak yükselmektedir. İnşallah tamamlandığında Üniversitemize, Karadeniz Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek rol model bir bilim merkezi olacaktır." - ZONGULDAK