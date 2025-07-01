Beyağaç Belediye Başkanı\'ndan Kaymakam Cihangir\'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Beyağaç ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Ramazan Cihangir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kaymakam Ramazan Cihangir'e görevinde başarılar diledi. Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'e teşekkür etti.
"İlçemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz"
Görevine yeni başlayan kaymakam Ramazan Cihangir'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DENİZLİ
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