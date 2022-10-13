Beyaz giyinen muhtar kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beyaz giyinen muhtar kalp krizinden hayatını kaybetti

13.10.2022 08:11
Beyaz giyinen muhtar kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahalle muhtarlığı yapan Yalçın Öksüz (67) gece saatlerinde evinde otururken, fenalaştı. Olduğu yere yıkılan muhtar Öksüz, çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

67 yaşındaki Yalçın Öksüz'ün, 6 dönem muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Yaz kış beyaz gömlek ve şalvar giymesiyle tanınan muhtar Öksüz'ün ani ölümü sevenlerini üzdü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyaz giyinen muhtar kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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