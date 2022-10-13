Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahalle muhtarlığı yapan Yalçın Öksüz (67) gece saatlerinde evinde otururken, fenalaştı. Olduğu yere yıkılan muhtar Öksüz, çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Beyaz giyinen muhtar kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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