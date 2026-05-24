Beyaz Saray'da Silahlı Saldırı

24.05.2026 04:04
Beyaz Saray yakınında bir kişiye ateş açarak görevlileri hedef aldı, saldırgan vuruldu.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump'ın konutta olduğu ve durumdan etkilenmediği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı paniği yaşandı. ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle akşam saatlerinde Beyaz Saray yerleşkesi dışındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşan bir kişinin görevlilere ateş açtığı, saldırgana karşılık veren Gizli Servis ajanlarının ise şüpheliyi vurduğu belirtildi. Gizli Servis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 18.00'den kısa süre önce meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, "Bir şahıs Beyaz Saray yerleşkesinin hemen dışındaki kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açmaya başladı. Gizli Servis personeli saldırıya karşılık verdi" ifadelerine yer verildi.

Şüpheli hastanede hayatını kaybetti

Yetkililer, vurulan şüphelinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını ancak hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığının da yaralandığı belirtilirken, yaralanmanın saldırganın açtığı ilk ateşten mi yoksa çatışma sırasında mı kaynaklandığının henüz netleşmediği kaydedildi. Bir emniyet yetkilisi ise olay yerinde bulunan bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Beyaz Saray'da alarm verildi

Silah seslerinin duyulmasının ardından Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görgü tanıkları, yerel saatle 18.00'den kısa süre sonra bölgede peş peşe onlarca silah sesi duyulduğunu aktardı. Olayın ardından Beyaz Saray'daki basın mensupları hızlı bir şekilde güvenli bölgelere yönlendirilirken, Kuzey Çimliği'nde bulunan gazetecilerin brifing odasına götürüldüğü belirtildi. Beyaz Saray içerisinde bulunan Gizli Servis ajanlarının "Yere yatın" ve "Ateş açıldı" şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik önlemleri yaklaşık 40 dakika sürdü

Silahlı olay nedeniyle Beyaz Saray çevresinde yaklaşık 40 dakika boyunca güvenlik kilitlenmesi (lockdown) uygulandı. Olay sonrası uzun namlulu silah taşıyan Gizli Servis ajanlarının Kuzey Çimliği'nde devriye gezdiği ve basın brifing odasının girişlerini kapattığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 18.45'ten hemen sonra kaldırıldığı bildirildi.

Trump'ın olaydan etkilenmediği açıklandı

Gizli Servis sözcüsü, olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray konutunda bulunduğunu ve olaydan etkilenmediğini açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın yaşanan gelişmeyle ilgili Gizli Servis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Acil Durum, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

