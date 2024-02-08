Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aday tanıtım toplantısına katılımın yoğunluğuna teşekkür etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılımın yoğun olmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Beyazgül, 31 Mart'ta sandıkları patlatarak zafere ulaşacaklarını kaydetti. Beyazgül mesajında, "Şanlıurfalı hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 13 ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına yoğun katılımlarınız, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza olan derin sevginiz bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 11 Nisan Kapalı Spor Salonu önüne gelen on binlerce vatandaşımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadeleriyle bizlere göstermiştir ki 'Şanlıurfa kararını' vermiştir. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki ülke ve millet olarak tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. 31 Mart'ta kıymetli vatandaşlarımız hizmetlerin devamı, yatırım ve kalkınmanın sürdürülmesi adına önemli bir tercihte bulunacaktır. Her zaman olduğu gibi halkımızın iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa'da da gerek büyükşehir belediyemiz gerekse 13 ilçe belediyemiz mevcut hizmetleri taçlandırmaya, vatandaşımızın önündeki her engeli kaldırmaya, her mahzun gönlü almaya gece gündüz demeden devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aramızda bulunarak bizlere güç veren bakanlarımıza, TBMM Başkanvekilimiz Bekir Bozdağ'a, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize, MKYK üyelerimize, parti teşkilatlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Olağanüstü ilgi ve katılım göstererek aday tanıtım toplantımızı adeta şölene çeviren, birlik, beraberlik adına kardeşlik ruhunu zirveye çıkaran tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, 31 Marta yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, Şanlıurfa'mız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
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