Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı - Son Dakika
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Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı

13.05.2022 12:02
Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek hizmet binasında çalışan hemşirelerin haftasını kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek hizmet binasında çalışan hemşirelerin haftasını kutladı.

Beyazgül beraberinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ve Başhekim Doç. Dr. Bedri Caner Kaya ile birlikte hastanede görevli hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını tebrik ederek kırmızı karanfil verdi. Pandemi döneminde gösterdikleri cansiperane çalışmalarından ötürü hemşirelere ve tüm sağlık ekiplerine teşekkür eden Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ise Beyazgül'ün ziyaretinin sağlık çalışanlarına moral olduğunu ifade etti. Hastaneye gelen vatandaşları da ziyaret eden Beyazgül, sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - ŞANLIURFA

Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı
Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı
Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı
Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı

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NEVÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı NEVÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı

Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, 18 mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı - Son Dakika


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