Beykoz\'da arabalı vapur çağrısına muhtarlar ve STK\'lardan destek

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasının ardından yaşanan trafik çilesine karşı Beykoz tek ses oldu. Yaklaşık bir yıldır hattın yeniden hizmete alınması için girişimlerini sürdüren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in çağrısına mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve STK temsilcileri de destek verdi.

İBB Şehir Hatları tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme noktasına geldi. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil, Sarıyer başta olmak üzere tüm İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.

Özlem Vural Gürzel 1 yıldır konunun takipçisi oldu

Hattın yeniden hizmete alınması için yaklaşık bir yıldır girişimlerini sürdüren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, konuyu resmi başvurulardan ilgili kurumlarla yapılan görüşmelere, İBB Meclisi'nden Ankara'daki temaslara kadar farklı platformlarda gündemde tutmayı sürdürdü. Gürzel'in yürüttüğü sürece bu kez Beykoz'un mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinden de destek geldi.

"Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz"

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, hattın kapatılmasının ardından vatandaşlardan her gün şikayet aldıklarını belirterek, "Beykozlu ve Sarıyerli vatandaşlarımız arabalı vapur hizmetini geri istiyorlar. Eğer bu hizmeti geri getirebiliyorlarsa geri getirsinler, geri getiremiyorlarsa kenara çekilsinler Devletimiz gereğini yapsın" dedi.

Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, hattın Beykoz ile bütünleştiğini vurgulayarak, "Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattı Beykoz'la etle tırnak gibiydi, çekip kopardılar, canımız acıdı. İBB'nin tutumu maalesef bizi bu hale getirdi. İnsanlar yoğun bir şekilde hattın geri gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin, hattın kapanmasının ardından 250 bin nüfuslu ilçenin tek ulaşım alternatifinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olduğunu belirterek, "Tüm muhtarlar olarak, vatandaşlarımızın ulaşım sorununun sona ermesi için kangrene dönmüş Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattının geri gelmesini istiyoruz" dedi.

Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ayten Gürses, hattın çalışanlardan öğrencilere, gençlerden yaşlılara kadar herkes tarafından kullanıldığına ve kapanmasının Kanlıca'dan Kavacık'a gidişte dahi araç trafiği oluşturduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız nasıl geri getirebiliriz diye bizlerden destek istiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Hisarı Mahallesi Muhtarı Güzin Merve, vatandaşların Avrupa Yakası'na gidiş gelişlerde arabalı vapuru sık kullandığını ifade ederek, "Özlem Başkan arabalı vapur hattının geri gelmesi için çok uğraşıyor, inşallah başarılı olur" dedi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şenol ise hattın kapanmasının Beykoz'un trafik yoğunluğunu olumsuz etkilediğini ifade ederek Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in bu konuda çaba sarf ettiğini söyledi. Şenol, "Bu konunun siyaset üstü olması lazım, burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor Beykoz'da biz sanki birileri tarafından cezalandırılıyor gibi oluyoruz, bizler burada yaşayan halkız, insanlarız" sözleriyle çağrıda bulundu.

STK VE spor kulüpleri de çağrıya katıldı

Arabalı vapur hattının yeniden hizmete alınması çağrısına Beykoz'un spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi.

Ordulular Derneği Başkanı Sezayi Biçer, hattın kapanmasının Kavacık trafiğini olumsuz etkilediğini belirterek Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e teşekkür etti. Biçer, "Beykozlunun sesi oluyor. Bizler de onun bu konuda her zaman yanında olacağız" dedi.

Kavacık Spor Kulübü Başkanı Enes Kararmaz, okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun daha da artacağına dikkat çekerek, "Bu hattın olmayışı bütün Beykoz'da problem oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Paşabahçe Spor Kulübü Başkanı Coşkun Okur, hattın yeniden açılmasıyla Beykozluların köprünün yoğun trafiğine girmeden karşı yakaya geçebileceğini belirterek, "Bir Beykozlu olarak hattın geri gelmesini istiyoruz" dedi.

Beykoz Rizeliler Derneği Başkanı Yalçın Çolak, hattın kapanmasının ardından vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Başkan Vekilimiz Özlem Hanımın bu konudaki çabaları takdire şayan ama diğer kurumlardan da aynı çabayı ve desteği görmek istiyoruz" diye konuştu.

Beykoz Kastamonulular Derneği Başkanı Süleyman Çalık ise hattın bölge turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Burada ekonomiyi düşünmeden Beykozlunun rahatını, konforunu ve turizmini desteklemeliler. Bu hat her noktada bize gerekli" ifadelerini kullandı.