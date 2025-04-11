Beykoz Sofrası'nın Kapatılması Tepki Topladı - Son Dakika
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Beykoz Sofrası'nın Kapatılması Tepki Topladı

Beykoz Sofrası\'nın Kapatılması Tepki Topladı

CHP'li belediyenin yönetimi devralmasının ardından ücretsiz çorba ikramı yapan Beykoz Sofrası'nın kapanması, çevre halkından büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için önemli bir hizmet olan bu uygulamanın durdurulmasını eleştirerek, yaptıkları eylemi 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

11.04.2025 15:32  Güncelleme: 15:35
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AK Parti döneminde açılan Beykoz Sofrası, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara sabah ve akşam ücretsiz çorba ikramında bulunuyordu. CHP'li Belediyenin yönetime gelmesi ile birlikte Beykoz Sofrasının önce saatleri sınırlandırıldı, sonrasında tadilat yapımı için kapatıldı ve tekrar açılmadı. Çevre halkı olaya tepki gösterdi

AK Parti Belediyesi döneminde, önceki dönem Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından açılan Beykoz Sofrası, başta öğrenci ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm vatandaşlara sabah ve akşam saatlerinde ücretsiz çorba ikramında bulunuyor, aynı zamanda öğrenciler ve yaşlılar için dinlenme alanı olarak kullanılıyordu. Belediye yönetiminin CHP'ye geçmesi ile birlikte Beykoz Sofrasının önce saatleri sınırlandırıldı ardından Şubat ayında Ramazan Ayı gerekçe gösterilerek tadilat nedeni ile kapatıldı ancak tekrar açılmadı. Beykoz Sofrası'nın tekrar açılmasını isteyen çevre halkı, duruma tepki gösterdi.

"Bırakın yapmayı bir de güzel şeyleri bozuyorlar"

Olay hakkında tepkisini dile getiren Yasin Tufan (67), "Burada birçok insan sebepleniyor, bazı insanlar muhtaç ihtiyacı var. Mesela burada okul var okulda durumu bozuk olan çocuklar burada bir çorba içiyor bir de ders çalışıyor bir de dinleniyor. Yani bu bizim bir hakkımız bu, bir şeyler yapmak lazım bırakın yapmayı bunlar bir de üstelik güzel şeyleri bozuyorlar eğer bozacaksan, yapamayacaksan niye geliyorsun kardeşim işi bırak. Çok rahatsızım, çok ayıp doğru bir şey değil. İş yapmak önemli bu halkın hakkıdır yani siz elindeki hakkı gasp ediyorsunuz, bu sizin yaptığınız doğru değil" dedi.

"Millete bir tas çorba verme sorun herhalde"

İlçe sakini İsmet Biçer, "Buradaki sofradan, öğrenciler ve garibanlar yararlanıyordu. Bu sofrayı onlar açmadı ki, AK Parti açtı, onlar da kapattı. Bu durumdan rahatsızım. Garibanlar gitsin yesin, parası olmayan gitsin yesin, niye kapatıyorsun?" şeklinde konuştu. Bir diğer ilçe sakini Kemal Acar, "Bunu hiç doğru bulmuyorum. Millete bir tas çorba verme sorun herhalde bunun cevabını versinler. Genci, öğrencisi, ihtiyarı geliyordu. Bende geliyordum çorba içmeye, memnun değilim." sözlerini kullandı.

"Bu yapılan büyük bir saygısızlık"

15 yaşındaki Beykoz Anadolu Lisesi öğrencisi Azizhan Hanifeoğlu, "Millet sofrası hakkında düşüncem, durumu olmayan vatandaşların hepsi zaten burada yemek yiyebiliyor, karnını doyurabiliyor. Yani şu an Beykoz Belediyesi'nin bu yaptığı gerçekten büyük bir saygısızlık, çünkü durumu olmayan vatandaşlar, evsizler, barksızlar hepsi burada kendilerini doyurabiliyor. Ramazan'da bunu yapmaları gerçekten büyük bir sıkıntı. Öğrenci olarak bundan kim rahatsız değil ki?" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beykoz Sofrası'nın Kapatılması Tepki Topladı - Son Dakika

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