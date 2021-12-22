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Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu - Son Dakika

Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu

22.12.2021 22:32

Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu Beykoz'da hayata geçen "Temizlik Akademisi" Projesi'yle üniversite sıralarında eğitim alan 450 temizlik personeli düzenlenen törenle mezun oldu.

Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu

İSTANBUL - Beykoz'da hayata geçen "Temizlik Akademisi" Projesi'yle üniversite sıralarında eğitim alan 450 temizlik personeli düzenlenen törenle mezun oldu. Akademide başarılı olan personeller, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın elinden sertifikalarını aldı.

Beykoz Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle kurulan 'Temizlik Akademisi' projesiyle ilçenin sokaklarında süpürgeci, toplayıcı ve şoför olarak görev yapan 450 temizlik personeline üniversite sıralarında atık yönetiminden halkla ilişkilere geniş bir yelpazede eğitim verildi. Temizlik Akademisi'yle ilk defa üniversiteye adım atmanın heyecanını yaşayan işçiler, sahada kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübeleri üniversite hocalarından aldıkları eğitimlerle geliştirme imkanı buldu. Beykoz'u güzelleştirmek ve daha temiz bir ilçe için başlatılan proje, çevre ve temizlik hizmetlerinde kalite standartlarının yanı sıra iş verimini artırmayı da amaçladı. Türk-Alman Üniversitesi hocaları tarafından verilen eğitimler, "atık yönetimi ve çevre bilinci", "iletişim ve halkla ilişkiler", "çevre temizliği ve düzeni", "ekip çalışması ve uyumu", "görev, yetki ve sorumlulukları", "kurum kimliği ve kurum kültürü, "iş yerindeki hiyerarşik yapı" ve "iş güvenliği" konularından oluştu. Akademide başarılı olan personeller, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katıldığı törenle sertifikalarını aldı. Öte yandan düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"Bu eğitimin sonucunda 450 arkadaşımıza sertifikalarını vermiş olduk"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bizim Belediyede çalışan mesai arkadaşlarımın hepsi fedakar insanlar ama en fedakar olanları da temizlik görevlisi arkadaşlarımızdır. Özellikle salgın sürecinde inanılmaz güzel hizmetler ortaya koydular. Bizim moralimizi, motivasyonumuzu halkın motivasyonu arttırmaya yönelik hep sahada oldular. Türkiye'nin devlet üniversiteleri içerisinde ilk dört üniversitesinden birisi olan Türk Alman Üniversitesi de Beykoz'da kurulmuş olan bir üniversitedir. işte bu Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Türk Alman Üniversitesi'nde amfilere girdiler. Burada hocalarımızla bir araya geldiler. Burada ders yaptılar. ve şimdi de bu eğitimin sonucunda 450 tane arkadaşımıza sertifikalarını vermiş olduk" dedi.

"Eğitim aldım, çok memnunum"

Üniversite sıralarında eğitim alan temizlik görevlisi İlyas Yiğit, "Eğitim aldım, çok memnunum. Dekanlarımız olsun, hocalarımız olsun çok güzel dersler verdi. Verimli geçti. Bu eğitimi düzenlediği için Murat Aydın'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Gayet memnun kaldık"

Bir diğer temizlik görevlisi ise "Hocalarımız eğitimleri verdi. Gayet memnun kaldık. Kar kış demeden sabah gidiyoruz işimizi yapıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla dört dörtlük işimizi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu
Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu
Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu
Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu

Murat Aydın, Üniversite, Alman, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beykoz'un temizlik işçileri üniversite mezunu oldu - Son Dakika


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