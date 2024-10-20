Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Muhtarlar Günü\'nde Muhtarlarla Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Çalık, muhtarların mahallelerin sesi olduğunu vurguladı ve birlikte çalışarak yaşam kalitesini artıracaklarını ifade etti.

20.10.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen yemekte ilçede hizmet veren muhtarlar ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Çalık, "Sizlerle el ele vererek mahallelerimizin yaşam kalitesini daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ilçede hizmet veren muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Çalık, konuşmasında muhtarların mahallelerin sesi olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini en doğru şekilde yansıtarak kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Sizlerle el ele vererek mahallelerimizin yaşam kalitesini daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"En hızlı ve etkili çözümleri bulmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Buluşmada, muhtarların görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Çalık, iş birliği ve dayanışmanın önemine değinerek, "Mahallelerimizin sorunlarına en hızlı ve etkili çözümleri bulmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarların yerel yönetimde çok önemli bir rolü var. Beylikdüzü Belediyesi olarak demokrasinin temel taşlarını oluşturan ve kent yönetiminin önemli paydaşlarından olan muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Her birinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Çalık muhtarlara, günün anlam ve önemine ilişkin çiçek ve hediyeler takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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