Beylikdüzü Belediyesi \'Beslenme Saati\' Uygulamasıyla Ödül Kazandı

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Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beslenme Saati" uygulaması, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 "Sosyal Etki-İnsan Odaklı Belediye" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 ödülleri sahiplerini buldu. 2022 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tüm Türkiye'ye örnek olan "Beslenme Saati" uygulaması da, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2024 kapsamında "Sosyal Etki-İnsan Odaklı Belediye" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Beylikdüzü'ndeki ve Türkiye'deki tüm çocuklar adına aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak Şubat 2022'de yoksulluk bir çocuğun kaderi olamaz diyerek bir proje başlattık: Beslenme Saati Projesi. Bu proje şu an birçok belediyeye ilham olmuş durumda ve bizim hiç aksatmadığımız işlerimizin başında geliyor. Biz biliyoruz ki bir çocuk, beslenme çantasında hiçbir şey yoksa sadece fiziksel açlık çekmez, ruhsal ve hayalleriyle ilgili de açlık çeker. Dolayısıyla biz bu uygulamayla hem bugünü hem de geleceği inşa etmiş oluyoruz. Bugüne kadar 470 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına ulaştırdık. Bir gün bile aksatmadık. Asıl amacımız bu uygulamanın bir eğitim politikası haline dönüşmesi. Sorumluluk sahibi olan bizler üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ne zaman MEB okullarda bir öğün yemek vermeye başlar, biz de bu projeyi ancak o zaman sonlandırırız" dedi. - İSTANBUL