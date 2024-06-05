Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Sahilinde Temizlik Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Sahilinde Temizlik Etkinliği Düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Gürpınar sahilinde kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çıkarılan atıklar farkındalık oluşturmak için sergilendi.

05.06.2024 15:12
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Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Gürpınar sahilinde kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. "Denizler Kolay Kirlenecek Kadar Küçük, Zor Temizlenecek Kadar Büyük" sloganıyla düzenlenen etkinlikte çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak için bir süre sahilde sergilendi.

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Denizler Kolay Kirlenecek Kadar Küçük, Zor Temizlenecek Kadar Büyük" sloganıyla Gürpınar sahilinde farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçe belediyeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği programda Beylikdüzü Belediyesi Nefes Sualtı Dalış Ekibi ile Guru Dive Doğa Sporları ve Eğitim Merkezi Dalgıç Ekibi deniz dibi temizliği yaparak denizden cam şişe, telefon, plastik ambalaj ve metal kutu gibi atıkları çıkardı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Beylikdüzü Belediyesi ekipleri ile Kervan İyilik Takımı üyeleri Gürpınar Sahili ve Piri Reis Parkı'nda temizlik çalışması yaptı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak için bir süre sahilde sergilendi.

40 torba çöp toplandı

Beylikdüzü'nde çevreye duyarlılığın had safhada olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şefi Tuncay Canpolat, "Beylikdüzü, insanların nefes aldığı; doğasıyla, manzarasıyla ve temizliğiyle dikkat çektiği bir bölge. Bugün burada 40 torba çöp topladık. Bunların içeriği genel olarak ambalaj atıklarından oluşuyor. Bizim amacımız çevre temizliği konusunda bir farkındalık oluşturmak. İnsanların bu güzel manzarada doğanın tadını çıkarmasını, burayı nasıl görmek istiyorlarsa öyle bırakmalarını istiyoruz. Bu konularda bize destek olurlarsa inanın gücümüzü daha farklı ve daha büyük projelerde kullanabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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