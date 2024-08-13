Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, en düşük devlet memuru maaşını 63 bin TL'ye çıkararak asgari ücretin yaklaşık 4 katına yükselttiklerini belirtti.

13.08.2024 16:53  Güncelleme: 17:38
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu anlaşma ile en düşük devlet memuru maaşımızı aylık ortalama 63 bin TL'ye çıkararak asgari ücretin yaklaşık 4 katına yükselttik. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyecek, bu memleket için hep birlikte hizmet üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde kamu çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Meryem Göktepe, Tüm Bel –Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz katıldı. İmzalanan sözleşme ile Belediye'de en düşük memur maaşı ortalama 63 bin TL olurken, ikramiye sayısı 7'ye çıkarıldı ve yan haklarda iyileştirmeler yapıldı.

"Emekten yana olacağız, haktan yana olacağız"

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada hiçbir yol arkadaşını enflasyona ezdirmeyeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şunları söyledi:

"Göreve geldiğim ilk andan itibaren sizlerle yol yürümenin büyük gururu, onuru içerisindeyim. 410 bin vatandaşımız ve 2 bin 165 personel ile 5 yıldır tek vücut olduk. Beylikdüzü Belediyesi her zaman komşusunun, işçisinin, emekçisinin ve memurunun yanında oldu. Birlikte yaptık, birlikte başardık. Bugüne nefes yarına umut olmaya gayret ettik. Bugün de 'Yarının Öncüsü Beylikdüzü' diyerek, yaptığımız her işle diğer yerel yönetimlere ve diğer kamu kurumlarına örnek olmaya gayret ediyoruz. Emekçi arkadaşlarımın mutlu, huzurlu olduğu ve gelecek kaygısı yaşamadan çalıştığı bir ortamı inşa etmeye gayret ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma ile en düşük devlet memuru maaşımızı aylık ortalama 63 bin TL'ye çıkararak asgari ücretin yaklaşık 4 katına yükselttik. Hepsinden önemlisi tüm sosyal denge ödentileri enflasyona endeksli olarak 6 ayda bir memur maaş zam kat sayısı kadar artırarak tüm emekçi arkadaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz. Hiçbir yol arkadaşımızı enflasyona ezdirmeyecek, bu memleket için hep birlikte hizmet üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin sizlere, kurumumuza ve Beylikdüzü'ne hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Meryem Göktepe, sosyal kazanımlar noktasında çok önemli adımlar attıklarını ifade ederken, KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz ise emekçileri önceleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve toplu sözleşme sürecine katkı veren tüm temsilcilere teşekkürlerini iletti.

Tüm Bel –Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise toplu sözleşme görüşmelerine katkı sunan ve emek harcayan her iki tarafı kutlayarak, önemli olanın sözleşmenin mutabakatla sonuçlanması olduğunu belirtti ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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