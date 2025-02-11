Beylikdüzü Belediyesi Kar Yağışına Karşı 839 Personel ile Sahada - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Kar Yağışına Karşı 839 Personel ile Sahada

Beylikdüzü Belediyesi Kar Yağışına Karşı 839 Personel ile Sahada

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı 174 araç ve 839 personel ile sahada çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler, kar küreme, tuzlama, kaldırım temizliği ve sağlık hizmetleri için hazırlık yaparken, vatandaşlara sıcak çorba ikramı da gerçekleştiriyor.

11.02.2025 16:36  Güncelleme: 16:46
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Beylikdüzü Belediyesi, kar yağışına karşı 174 araç ve 839 personel ile sahada. İlçe genelinde yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı hazır olan ekipler; kar küreme, tuzlama, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. İlçenin 10 mahallesinde görev alan 174 araç ve 839 personel, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışı öncesi kamu kurum ve kuruluşları ile talep eden vatandaşlara toplam 6 bin çuval tuz dağıtılırken, hazırda bulunan 5 bin ton tuz da ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıldı. Hastane nakil ve evde bakım gibi sağlık hizmetlerini de sekteye uğratmayan belediye, belirlenen noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaptı. Öte yandan ekipler, sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetlerini de aralıksız olarak yürüttü.

"Tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız"

Komşularını yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırarak gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Biz tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız. Komşularımızdan da kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Yaşanacak her türlü olumsuz durumda sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi Kar Yağışına Karşı 839 Personel ile Sahada - Son Dakika

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