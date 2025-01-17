Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, 2024'te 182 Kişiyi İstihdama Kazandırdı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, 2024'te 182 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, 2024\'te 182 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), 2024'te 25 bin 604 kişiyi yönlendirerek 182 kişiyi istihdama kazandırdı. Toplu mülakatlarla iş arayanlar ve işverenler bir araya getirildi.

17.01.2025 12:20  Güncelleme: 12:31
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Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), 2024 yılında iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek ilçedeki istihdam sorununa önemli katkılar sağladı. BEYKAM, yıl boyunca 25 bin 604 kişiyi çeşitli pozisyonlara yönlendirerek 182 kişinin istihdama kazandırılmasına öncülük etti.

İşverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine büyük ölçüde katkı sunan Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) 2024 yılında, 25 bin 604 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendirerek 182 kişinin bir işe yerleşmesini sağladı. İstihdam süreçlerini hızlandırmak ve geniş bir aday havuzu oluşturmak amacıyla BEYKAM, 2024 yılında 5 toplu mülakat düzenledi. Farklı sektörlerdeki firmalarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilen bu mülakatlar, adayların yeteneklerini sergileyebileceği etkili platformlar sundu. Mülakat süreçlerinde, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversitelerin kariyer ofisleri ve meslek liseleri ile koordinasyon sağlandı. Adaylar, BEYKAM portalına kaydedilerek özel sektörün iş ilanlarına yönlendirildi.

İstihdam imkanları artırıldı

Öte yandan, BEYKAM, işverenlerle iş birliğini güçlendirmek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla 2024 yılında birçok ziyaret gerçekleştirdi ve bölgedeki eğitim ile istihdam odaklı etkinliklere aktif olarak katıldı. Bu çalışmalar, iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak toplumsal faydaya yönelik projeleri desteklemeyi hedefledi. BEYKAM'ın bu çabaları, ilçede işsizliğin azaltılmasına ve bireylerin nitelikli işlere ulaşmasına büyük katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, 2024'te 182 Kişiyi İstihdama Kazandırdı - Son Dakika

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