Beylikdüzü Belediyesi'nde Çalışanlara Yüzde 40 Zam - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nde Çalışanlara Yüzde 40 Zam

Beylikdüzü Belediyesi\'nde Çalışanlara Yüzde 40 Zam

Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, belediye çalışanları için toplu iş sözleşmesine imza attı. Sözleşme kapsamında çalışanların yevmiyelerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

26.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:32
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Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, belediye çalışanları için toplu iş sözleşmesine imza attı. Sözleşme kapsamında çalışanların yevmiyelerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine imza attı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye personelleri katıldı.

Törende, sözleşme kapsamında çalışanların yevmiyelerine yüzde 40 oranında zam yapıldığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu imza, hakkınız olanı almanız için gösterdiğimiz çabanın, ekonominin tepetaklak gittiği günlerde bile sosyal adaleti savunma kararlılığımızın ispatıdır. Beylikdüzü'nde yaşayan 415 bin komşumuzun huzurunun, refahının ve mutluluğunun daim olması için çalışırken, birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, bizi daha güçlü kılıyor. Emeğin kıymetini bilen bir belediyecilik anlayışıyla, çalışanlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadığını, her adımda yanlarında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çünkü biliyoruz ki, siz mutluysanız Beylikdüzü de mutludur, siz huzurluysanız Beylikdüzü huzurludur. Biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak, emeğin olduğu her yerde, alın terinin damladığı her noktada var olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşanan zorluklar toplu iş sözleşmeleri sayesinde aşılmaya çalışıldığını belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imzalanan sözleşmenin sadece bir belge olmadığını, aynı zamanda işçilerin emeğine ve ekmeğine sahip çıkmanın, karşılarına çıkan engelleri aşmada bir araç olduğunu vurguladı. Çalışkan, "Ülkemizin geleceği için, alın terimiz, emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği adına güçlü olmak ve birlikte hareket etmek durumundayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nde Çalışanlara Yüzde 40 Zam - Son Dakika

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