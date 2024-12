Beylikdüzü Belediyesi\'nden Emekli Personeline Teşekkür Programı

Yerel

Beylikdüzü Belediyesi, uzun yıllar hizmet veren emekli personelini onurlandırmak amacıyla bir teşekkür programı düzenledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, emekli personele yönelik takdirlerini dile getirerek, "Biz Beylikdüzü'nde çok güzel bir aile inşa etmeye gayret ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmış olmanın her daim onurunu yaşayacaksınız. Bizimkisi uzun yıllara dayanan bir emek birliği, yol arkadaşlığıdır. Gösterdiğiniz özveri ve emek için hepinize yürekten teşekkür ediyor, her bir yol arkadaşıma sağlıklı, mutlu güzel bir emeklilik hayatı diliyorum" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı içerisinde farklı zaman dilimlerinde emekli olan 90 personele yönelik veda programı düzenledi. Beylikdüzü Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde müzik ziyafeti eşliğinde misafirlerin karşılanmasıyla başlayan programda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, alana gelerek tüm katılımcıları selamladı ve geceye anlam katan konuşmalar yapıldı. Emekli personellerden Berrin Güngördü ve Ufuk Güner, duygu dolu konuşmalar yaparak, uzun yıllar süren çalışma hayatlarına dair anılarını ve hislerini paylaştı. Ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, emekli personele yönelik takdirlerini dile getirerek bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından emekli personele plaket takdimi gerçekleşti. Plaket töreni sonrası fotoğraf çekimiyle bu özel gece ölümsüzleştirildi.

Başkan Çalık konuşmasında emekliliğe hak kazanan yol arkadaşları ile bir arada olmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, "Her bir arkadaşımızın Beylikdüzü'ne kattıkları var. Sizlerle birlikte hizmet etmenin onurunu yaşadım. Biz Beylikdüzü'nde çok güzel bir aile inşa etmeye gayret ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmış olmanın her daim onurunu yaşayacaksınız. Bizimkisi uzun yıllara dayanan bir emek birliği, yol arkadaşlığıdır. Gösterdiğiniz özveri ve emek için hepinize yürekten teşekkür ediyor, her bir yol arkadaşıma sağlıklı, mutlu güzel bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi. - İSTANBUL