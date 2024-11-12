Beylikdüzü Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Bağımlılığında Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Bağımlılığında Destek

Beylikdüzü Belediyesi\'nden Gençlere Teknoloji Bağımlılığında Destek

Beylikdüzü Belediyesi, 12-17 yaş arasındaki teknoloji bağımlılığı yaşayan gençler için rehabilitasyon hizmetleri sunarak ailelere destek oluyor. Bireysel ve grup terapileriyle bağımlılığın kontrol altına alınması hedefleniyor.

12.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, psikososyal sorunlar yaşayan gençlerin rehabilitasyonu için ailelere destek oluyor. Bağımlılığın kontrolü amacıyla belediyenin farklı birimlerinden de destek alınıyor. Gençler sağlıklı uğraş alanlarına yönlendiriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 12 - 17 yaş arasındaki teknoloji bağımlılığı olan gençlere tedavi hizmeti sunuyor. Teknoloji ve internetin kontrolsüz kullanımı sonucu ortaya çıkan bu bağımlılığa karşı Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi'nde; bireysel terapiler, aile terapileri ve grup terapileri düzenleniyor. Bağımlılığın kontrolü amacıyla belediyeye bağlı diğer müdürlüklerden de destek alındığını belirten yetkililer, hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların birimin 0212 872 98 20 numaralı telefonundan ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden randevu ve detaylı bilgi alabileceğini dile getiriyor.

"Çocuğa, teknolojiyi kullanması yönünde rehber olmalıyız"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi'nde görev yapan uzman klinik psikolog Tuğçe Seçkin Esmeray, teknoloji kullanımını kötüye kullanımdan ayırmak ve bağımlılığa dönüşmesini engellemek gerektiğini vurguluyor. Günümüzde interneti yasaklamanın imkansız olduğunu hatırlatan Esmeray, bu sebeple kontrollü internet kullanımını öneriyor ve ekliyor: "Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir. Teknoloji bağımlılığı söz konusuyken teknoloji daha sınırsız ve ölçüsüz kullanılır. Yaşlara göre çocukların teknoloji kullanım sürelerini, içerik ayarlama durumlarını öğrenmeliyiz. Kaç yaşında çocuğum ne kadar teknolojiyle iç içe olmalı? Kaç yaşında hangi programları izlemesi normaldir? Bunları öğrendikten sonra, çocuğun teknolojiyi kullanması yönünde bir rehber olmalıyız. İnterneti kötüye kullanıma yol açan temel unsur; bireyin sosyal bağlamıyla ilişkilidir. Aile ya da arkadaşlardan alınan sosyal desteğin yokluğu ve/veya sosyal izolasyon buna yol açabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Bağımlılığında Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:20 Galatasaray’ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:07 Ali Mahir Başarır: İmamoğlu’ndan vazgeçmeyiz Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 12:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Bağımlılığında Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.