Beylikdüzü Belediyesi\'nin Hobi Bahçeleri Gönüllülerle Buluştu

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Beylikdüzü Belediyesi'nin Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri'nin 5. dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, parsellerini ekime hazırladılar. Her biri 15 metrekareden oluşan 133 parselde vatandaşlar doğayla iç içe, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirirken, boş zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilme fırsatı bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturulan Hobi Bahçeleri yeni sahipleriyle buluştu. İlk olarak bahçelerinden yabani otları temizleyen, toprağı havalandıran gönüllüler, toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşadılar. Nisan ayı boyunca toprağı ekim ve dikim işlemine hazır hale getirecek vatandaşlar, mayıs ayında ise sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturulacak.

BAHÇELERDE KİMYASAL KULLANIMINA İZİN VERİLMİYOR

Gönüllülerin 6 Nisan'da bahçelerini teslim aldıklarını belirten Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri sorumlusu Beyza Bulut, "Beşinci dönem hobi bahçesi gönüllüleri bahçelerini teslim aldılar ve 31 Mart 2025 tarihine kadar bahçeler kendilerinde kalacak. Bahçemizde 133 parselimiz var ve her parsel 15 metrekareden oluşuyor. Bu parselleri 25 Şubat tarihinde yaptığımız çekilişle kullanmaya hak kazanan vatandaşlara bir seneliğine ücretsiz olarak teslim ettik. Gübre, su, çapa, kürek ve gerekli tüm aletleri alanımızda bulunduruyoruz ve ücretsiz olarak vatandaşlar bunlardan faydalanabiliyor. Bizlerde burada gerekli teknik desteği sağlıyoruz. Bilgilendirme ve eğitimler veriyoruz. Bahçelerimizde kesinlikle kimyasal kullanılmasına izin vermiyoruz. Burada doğal ilaçlarlar yaparak vatandaşların kullanımına sunuyoruz. Vatandaşlar istedikleri gibi yazlık ve kışlık olarak iki sezondan da faydalanabiliyorlar" diye konuştu.