Beylikdüzü Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde düzenlediği Hayırlı İftar Sofrası 9. kez kuruldu

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Beylikdüzü Belediyesi'nin her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlediği Hayırlı İftar Sofrası, bu yıl 9. Kez kuruldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlenen Hayırlı İftar Sofrası programı bu yıl 9. kez kuruldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık binlerce kişi ile birlikte orucunu açtı. İftar öncesinde ise Neyler ve Defler grubu tasavvuf müziği seslendirdi.

İftar sonrasında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaptığımız hizmetlerin, ülkemizde ve Beylikdüzü'nde takdir görmesi bizleri çok ama çok mutlu etti. Bizleri destekleyen, inanan, güvenen ve bizleri 5 yıl daha rekor bir oy farkıyla göreve getiren bütün komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere oy versin yahut vermesin. On mahallemizde 409 bin komşumuzun tamamı için canla başla ve asla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal demokrat, halkçı ve insan odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceğimizin buradan sözünü veriyorum. Bu kentin kadınları, çocukları, emeklilerin ve gençleri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapmış olmanın gururunu yaşıyorum"

Bir önceki dönemde Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran işleri hayata geçirdiklerini ifade eden Çalık, "Geçtiğimiz beş yıl boyunca söylediğim gibi, Beylikdüzü'nde söz verdiğimiz her şeyden daha fazlasını yapmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Şükürler olsun ki bu niyetimiz gerçekleşti. Komşularımızın hayatını kolaylaştıran güzel işleri bu kente sunduk. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz 252 proje bunun en güzel örneği oldu. Kreşlerimiz, anne, çocuk merkezlerimiz, spor tesislerimiz, kültür merkezlerimiz, bilim, sanat merkezlerimiz ve Beylikdüzü'nde gördüğümüz her eser bunun en güzel örneklerinden biridir" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman komşusu açken tok olan olmayacağız göreceksiniz"

Kadir Gecesi'nde 9'uncu kez düzenlenen geleneksel Hayırlı İftar Sofrası'nın birlikteliğin ve bereketin sembolü olduğunu söyleyen Çalık, "Bu sofrayı her geçen gün, her geçen yıl büyütmeye ve bereketlendirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada ekmeğimizi bölüşeceğiz. Neşeyi çoğaltacağız. Dostluğu ve muhabbetimizi arttıracağız. Bu sofralarda bir olmanın, beraber olmanın, eşsiz, huzurunu hep birlikte yaşayacağız. Tıpkı bu sofrada olduğu gibi önümüzdeki beş yılda biz hep birlikte bu kent için çalışmaya devam edeceğiz. En zor zamanında komşularımızın yanında olacağız. Hiçbir zaman komşusu açken tok olanlardan olmayacağız göreceksiniz" dedi.

"Tüm mazlumlar için gelin birlikte dualar edelim"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Çalık, "Bu mübarek günde başta Gazze'de can veren masum siviller olmak üzere tüm mazlumlar için gelin birlikte dualar edelim. Dualarımızı, memleketimizin selameti ve birliğimiz için edelim. Dualarımızı boğazımızdan haram lokma geçmemesi için edelim. Allah milletimize ve memleketimize selamet versin. Allah zorluklara karşı mücadele eden iyi insanlara güç ve kuvvet versin" diye konuştu. - İSTANBUL