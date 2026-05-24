Beylikdüzü\'nde Balık Yeme Yarışması

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bir araya gelen öğrenciler, balık yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı. Yarışmada 2 dakika içinde 1 palamut ve bir porsiyon hamsiyi yiyerek 1'inci olan kız öğrenciye 4 adet çipura hediye edildi.

Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısını ücretsiz şekilde ziyarete sunan İstanbul Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, 250 öğrenciyi ağırladı. Müzeyi gezip kurucusu Kenan Balcı'dan bilgi alan öğrencilere ardından mangalda pişirilen ekmek arası balıklar ikram edildi. Müze ziyareti sonrasında yaşları 13-19 arasında değişen 10 öğrenci arasında balık yeme yarışması yapıldı. Tabaklara konulan 1 porsiyon hamsi ve 1 palamut balığını en hızlı yiyen 3 öğrenciye sırasıyla, 4 çipura, 3 çipura ve 1 kasa hamsi hediye edildi. Öğrenciler müze girişinde ise davul zurna eşliğinde halaylar çekip gönüllerince bir gün yaşadı.

Öğrencileri ağırladığı için mutluluğunu dile getiren Kenan Balcı, "Marmara ve Karadeniz tükenmeyen madenlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Bugün kardeşlerimize balık nasıl pişirilir, balığın anlamı deniz ne demek bunları anlattık. Balık yeme yarışmasında en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize 4 tane Çipura ve madalya, 2'nciye 3 tane çipura ve madalya 3'üncüye ise 1 kasa hamsi hediye ediyoruz" dedi.

Yarışmada 2 dakika içinde tüm tabağını bitiren 19 yaşındaki öğrenci Sudenaz Dibekçi, "Hepsini bitirdim. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmamıştım balığı severim. Şu anda kazandığım için daha çok sevdim. Müze de çok güzeldi beğendim" dedi.

Yarışmada 2 dakika 24 saniyede tabağını bitiren ve 2'nci olan Batı Demir Yiğit, "Balıklar çok iyiydi. Bir şey içemedim. Müze de gayet iyiydi. İlk kez böyle bir yarışmaya katıldım" şeklinde konuştu.

3'üncü olan 13 yaşındaki Alperen Bektaş ise tabağını 2 dakika 40 saniyede bitirirken, "Balık güzeldi 1 kere daha yerdim. Kolaydı" diye konuştu.

Yarışmada sonuncu olan 12 yaşındaki öğrenci ise "12 yaşındayım yiyemedim hepsini. Müze de çok güzeldi güzel bir geziydi" dedi. - İSTANBUL