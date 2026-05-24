Beylikdüzü'nde Balık Yeme Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Balık Yeme Yarışması

Beylikdüzü\'nde Balık Yeme Yarışması
24.05.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde öğrenciler balık yeme yarışmasında ödüllerle yarıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bir araya gelen öğrenciler, balık yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı. Yarışmada 2 dakika içinde 1 palamut ve bir porsiyon hamsiyi yiyerek 1'inci olan kız öğrenciye 4 adet çipura hediye edildi.

Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısını ücretsiz şekilde ziyarete sunan İstanbul Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, 250 öğrenciyi ağırladı. Müzeyi gezip kurucusu Kenan Balcı'dan bilgi alan öğrencilere ardından mangalda pişirilen ekmek arası balıklar ikram edildi. Müze ziyareti sonrasında yaşları 13-19 arasında değişen 10 öğrenci arasında balık yeme yarışması yapıldı. Tabaklara konulan 1 porsiyon hamsi ve 1 palamut balığını en hızlı yiyen 3 öğrenciye sırasıyla, 4 çipura, 3 çipura ve 1 kasa hamsi hediye edildi. Öğrenciler müze girişinde ise davul zurna eşliğinde halaylar çekip gönüllerince bir gün yaşadı.

Öğrencileri ağırladığı için mutluluğunu dile getiren Kenan Balcı, "Marmara ve Karadeniz tükenmeyen madenlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Bugün kardeşlerimize balık nasıl pişirilir, balığın anlamı deniz ne demek bunları anlattık. Balık yeme yarışmasında en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize 4 tane Çipura ve madalya, 2'nciye 3 tane çipura ve madalya 3'üncüye ise 1 kasa hamsi hediye ediyoruz" dedi.

Yarışmada 2 dakika içinde tüm tabağını bitiren 19 yaşındaki öğrenci Sudenaz Dibekçi, "Hepsini bitirdim. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmamıştım balığı severim. Şu anda kazandığım için daha çok sevdim. Müze de çok güzeldi beğendim" dedi.

Yarışmada 2 dakika 24 saniyede tabağını bitiren ve 2'nci olan Batı Demir Yiğit, "Balıklar çok iyiydi. Bir şey içemedim. Müze de gayet iyiydi. İlk kez böyle bir yarışmaya katıldım" şeklinde konuştu.

3'üncü olan 13 yaşındaki Alperen Bektaş ise tabağını 2 dakika 40 saniyede bitirirken, "Balık güzeldi 1 kere daha yerdim. Kolaydı" diye konuştu.

Yarışmada sonuncu olan 12 yaşındaki öğrenci ise "12 yaşındayım yiyemedim hepsini. Müze de çok güzeldi güzel bir geziydi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Balık Yeme Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
İran'dan Trump'ın "Anlaşma hazır" iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 09:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Balık Yeme Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.