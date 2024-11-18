Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi ve UCİM iş birliğiyle ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, çocuk istismarının önlenmesi ve bildirim yükümlülükleri hakkında bilgi verildi. Eğitimler, Kasım ayı boyunca devam edecek.

18.11.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimi verildi. Beylikdüzü Belediyesi ve UCİM iş birliğiyle vatandaşlarla buluşan uzmanlar düzenlenen etkinlikte, ebeveynleri psikolojik ve hukuki açıdan istismar vakalarına karşı bilinçlendirdi. Ebeveyn seminerleri Kasım ayı boyunca devam edecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan anne ve çocuk merkezlerinin ebeveynlere yönelik olarak düzenlediği bilinçlendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle "Ebeveynlere Çocuk İstismarı Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde çocuk istismarına açık durumlar, alınabilecek önlemler ve Türk Ceza Kanunu'na göre istismarın cezai müeyyideleri başlıklar halinde anne-babalara anlatıldı.

"Çocuğunuza hayır demeyi öğretin"

Çevrimiçi oyunların istismar tuzağına dönüştüğüne dikkat çeken uzman klinik psikolog Emre Kadak, özellikle son 10 yılda "incel" akımıyla kötülüğün örgütlendiğini vurguladı. Okulların ve parkların istismara açık alanlar olduğunu hatırlatan Kadak, aynı ortamları paylaşan çocukların da risk grubunda olduğunu açıkladı. 10 yaşından sonra mümkünse kız ve erkek çocukların odalarını ayırmak gerektiğini söyleyen Kadak, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğun rutin duygu durumunu takip eden öğretmenlerin ve ebeveynlerin bir nedene bağlı olmayan davranış değişikliklerine dikkat etmesi gerek. Öğretmenlerle konuşup ipuçlarını takip etmek gerekiyor. Her çocuk muhakkak ipuçları verir. Çocuğunuza hayır demeyi ve hiç kimseyi kendi özel alanına sokmaması gerektiğini öğretmelisiniz."

"TCK'ya göre istismarı bildirmemek suçtur"

UCİM avukatı Arife Cambul ise istismar vakalarında vatandaşların 'bildirim yükümlülüğü' üzerinde durdu. Bunun yalnız vicdani değil, yasal bir yükümlülük olduğunun altını çizen Cambul, aksi taktirde suç işlenmiş olacağı konusunda uyardı: "Bu, eğitimlerde en çok önemsediğimiz kısımdır. TCK 278, 279 ve 280. maddelerde düzenlenmiş. İstismarı bilip de bildirmemenin 1 yıla kadar cezası vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre tüm dünyadaki çocukların yüzde 23'ü fiziksel, yüzde 36'sı ise duygusal tacize maruz kalıyor. Ama bu rakamların doğruyu yansıttığından emin değilim. Çünkü ihbar edilmeyen olayları tahmin edebiliyoruz."

Bu ay ebeveynler için üç seminer daha var

Anne ve çocuk merkezlerinde düzenlenen seminer dizisi 20 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'de, 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde, "Çocuk Hakları: Ebeveyn-Çocuk Sözleşmesi" başlıklı seminerle devam edecek. Aynı seminere 21 Kasım'da Ayten İlgün Harman Anne Çocuk Merkezi'nde de katılmak mümkün. 27 Kasım'da ise Ayten İlgün Harman AÇM, "Nesiller Arası Aktarım Yolu ile Bağlanma Biçimlerimiz Ebeveyn Semineri"ne ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Sağlık, Eğitim, Hukuk, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.