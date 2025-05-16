Beylikdüzü\'nde Engelliler Haftası\'na Özel Masa Tenisi Turnuvası

Beylikdüzü Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolasıyla özel bireyler için düzenlediği masa tenisi turnuvasında heyecan dolu anlar yaşandı.

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri için, Engelliler Haftası nedeniyle bir masa tenisi turnuvası düzenlendi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen karma turnuvaya her yaştan 34 sporcu katıldı. İlçedeki rehabilitasyon merkezlerinden çoğu otizmli olmak üzere, özel ihtiyaçlı bireylerin de katıldığı turnuvada kıran kırana bir yarış ve coşkulu anlar yaşandı. Dereceye girenler ödüllerini Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan'ın elinden aldı. Dereceye girenler madalya ve raket takımıyla ödüllendirildi.

Finalde Mahir Bulut'u geçerek şampiyon olan Ege Ünal ise, "Heyecanlıydı, birinci oldum, kazandım" sözleriyle dile getirdi. - İSTANBUL