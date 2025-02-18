Beylikdüzü'nde Hobi Bahçeleri İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Hobi Bahçeleri İçin Kura Çekimi Yapıldı

Beylikdüzü\'nde Hobi Bahçeleri İçin Kura Çekimi Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi, 'Umut Meyve Ormanı' içinde bulunan hobi bahçeleri için altıncı kez kura çekimi düzenlendi. 144 bahçeden 133'ü talihlilere verilirken, kalan 11 bahçe devlet okulları ve özel gereksinimli çocuklar için tahsis edildi.

18.02.2025 11:51  Güncelleme: 11:55
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Beylikdüzü Belediyesi'nin "Umut Meyve Ormanı" içindeki hobi bahçeleri için altıncı kez kura heyecanı yaşandı. Noter eşliğinde gerçekleşen kura çekiminde her biri 15 metrekare olan 144 bahçeden 133'ü talihlilere dağıtıldı. Kalan 11 bahçe ise devlet okullarına ve özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan "Umut Meyve Ormanı" içindeki hobi bahçeleri için altıncı kez kura heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu'ndaki kura çekimine katılım oldukça yoğun oldu. Kura çekimine katılan ve burada yetiştirilen ürünlerin gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Çağrı Çebi, "Beylikdüzü aklıyla başlamış olduğumuz bu organizasyonda ilk başlarda 40 çeşit ata tohumu bulunmaktaydı. Şu anda tamı tamına 726 çeşit ata tohumu stoğumuz bulunmakta. ve bugüne kadar 300 tona yakın ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.

Tohumu sizden; toprağı, gübresi, çapası belediyeden

Noter eşliğinde gerçekleşen kura çekiminde her biri 15 metrekare olan 144 bahçe için 130 asil ve 133 yedek talihli çekimi yapıldı. Hobi bahçelerinden 10'u devlet okullarına, biri ise önceki yıllarda yapıldığı gibi özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi. Üç hobi bahçesi ise bahçelerine iyi bakan, gönüllü olarak çalışmalara katılan üç hak sahibine ödül olarak tekrar tahsis edildi. Altıncı dönemin talihlileri, 5 Nisan 2025 -31 Mart 2026 tarihleri arasında, bir yıl boyunca hobi bahçelerini kullanabilecekler. Bahçe sahipleri bu bir yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden kendi sebzelerini yetiştirecekler ve toprakla iç içe olup şehrin stresinden uzaklaşacaklar. Gübre desteği de verilen, alet ve ekipmanları da Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılanan vatandaşların yalnızca fidelerini getirmeleri gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Hobi Bahçeleri İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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