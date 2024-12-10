Beylikdüzü'nde Obezite Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Obezite Söyleşisi Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Obezite Söyleşisi Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, 'Obeziteyi bil, sağlığını koru' başlıklı bir söyleşi düzenledi. Metabolizma uzmanı Doç. Dr. Zafer Yönden, obeziteden korunma yollarını ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını katılımcılarla paylaştı.

10.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:21
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Beylikdüzü Belediyesi "Obeziteyi bil, sağlığını koru" söyleşi düzenledi. Metabolizma uzmanı Doç. Dr. Zafer Yönden, obeziteden korunmanın yollarını anlattı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) bu kez çağın hastalığı obezite konuşuldu. Metabolizma uzmanı Doç. Dr. Zafer Yönden'in konuk edildiği "Obeziteyi bil, sağlığını koru" söyleşide; hastalığın kültürel temelleri, beslenme alışkanlıkları ve yıkıcı sonuçları ele alındı.

"Önce meyve, sonra yemek"

Dünyada insan ömrünün en uzun olduğu Yunanistan'ın İkeria adasından örnek veren Dr. Zafer Yönden, "Didim'in karşısındaki İkeria adası. Mevsimine göre besleniyorlar, ihtiyaçları kadar kendileri topluyorlar. Biz ne yapıyoruz, sürekli yemek yiyoruz. Çözüm özümüze dönmektir. Karbonhidrat varsa insülin salgılarsınız. İnsülin salgılamak sizi obez yapar. ve obez olduğunuz zaman da sizi en çok öldüren hastalıklara maruz kalırsınız. Öyleyse hikayenin en başına dönelim, vücudumuza insülin salgılatmayalım. Unutmayın, karbonhidratla doyarsanız 4, yağla doyarsanız 9 saat tok kalabilirsiniz. Meyveyi yemekten önce yiyelim. Önce çiğleri, sonra tatlıları, ondan sonra yemeklerimizi yiyelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Obezite Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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