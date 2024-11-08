Beylikdüzü'nde Proje İncelemesi: İmamoğlu ve Çalık Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Proje İncelemesi: İmamoğlu ve Çalık Bir Araya Geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahil düzenlemeleri ve çeşitli projeleri inceledi.

08.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:18
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ndeydi. Başkan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve beraberindeki heyetle bir dizi incelemede bulundu. Heyetin ilk durağı, Gürpınar Sahili'nde devam eden düzenleme çalışması oldu. Çalık ve İmamoğlu, 2 bin 400 metrelik alanda yürütülen çalışmaların son durumunu teknik ekipten dinledi. Sonraki durak ise Beylikdüzü Belediyesi'nin yapımında sona geldiği Barış Mahallesi pazar alanı projesi oldu. Başkan Çalık, 5 bin metrekare alana ve 728 tezgah kapasitesine sahip pazar alanının yanı sıra çevre düzenlemesine ilişkin de detaylar verdi.

Başkan İmamoğlu ve Çalık'ın beraberindeki heyet, yapımında sona gelinen bir diğer proje olan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni de gezdi. Projede, yaklaşık bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olan ve içerisinde STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Laboratuvarı, SMART SKY Gözlem Evi, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, atölyeler ve öğrenci konaklama alanları yer alıyor.

Saha gezisi, Beylikdüzü Belediyesi'nin Nihal Atsız Sokak açılması ve Harbiye Caddesi Köprü projesinin incelenmesiyle son buldu. Projeyle birlikte Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu önünden Vira Kavşağı'na olan bağlantı ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Proje İncelemesi: İmamoğlu ve Çalık Bir Araya Geldi - Son Dakika

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