Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı - Son Dakika
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Yerel

Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı

Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü Sahaf Festivali başladı. Festivalde kitap ve dergilerin yanı sıra yöresel ürünler de sergileniyor.

20.08.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, Beylikdüzü Sahaf Festivali ile başladı. Etkinliklere tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da barışın ve sevginin öncüsü olacak işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü'nde 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bu yıl sekizincisi düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'un muhtelif semtlerinden gelen 25 sahafı Beylikdüzü'nde buluşturdu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki stantlarda 100 bini aşkın kitap ve dergi gibi süreli yayınlardan oluşan bir açık hava kitaplığı kuruldu. Etkinliğin klasikleşen isimlerinden şair Hüseyin Avni Dede, bu yıl da katılımcılar arasında yer alırken, alanda matbu eserlerin yanı sıra yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Sahaflık geleneğini festivalle sürdürüyoruz"

Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Sahaf Festivali, ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalin şu an İstanbul'da yapılan tek sokak festivali olduğunu vurgulayan Nar, Beylikdüzü Belediyesi'nin ve Beylikdüzü halkının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Nar, "Bu ağaçlık güzel caddede olmaktan büyük keyif alıyoruz. Eskiden 'sahaflar çarşısı' denen ortamlar vardı. Ona benzer ortamlar oluşturuyoruz burada. Genç sahaf arkadaşları festivalimize davet ederek onları camiamıza kazandırmaya çalışıyoruz, bu sayede usta-çırak ilişkisini sürdürüyoruz. Ayrıca genç kuşak okurların sahaf kültürünü öğrenmesi açısından da bir fırsat oluyor" ifadelerini kullandı.

"Barışın ve sevginin öncüsü olacak işler yapmaya devam edeceğiz"

19 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm İstanbulluları davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da barışın ve sevginin öncüsü olacak işler yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl 11.'sini düzenlediğimiz Barış ve Sevgi Buluşmalarında sahaf söyleşilerinden çardak altı sohbetlerine, spor etkinliklerinden konser programlarımıza kadar çok değerli konukların katılacağı birçok etkinlikte komşularımızla bir araya geleceğiz. Beylikdüzü'nün o güzel enerjisiyle her zaman ilkleri, tekleri ve en güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Nefesim yettiği sürece bu kent için çalışmaya azim ve kararlıkla devam edeceğim" dedi.

Sahaf Söyleşileri 22 Ağustos'ta başlıyor

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 19 Ağustos'ta Sahaf Festivali'yle başlayan Barış ve Sevgi Buluşmaları, 22 Ağustos'tan itibaren söyleşiler ve konserlerle devam edecek. Festival kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri'nde 22 Ağustos'ta müzik tarihçisi Murat Meriç müzikal tarihi edebiyat tarihiyle harmanlayarak Lüküs Hayat'tan Azizname'ye: Memleketin Müzikli, Oyunlu Tarihi'ni anlatacak. 23 Ağustos'ta koleksiyoner Osman Tan Erkır elindeki önemli bir belgeyi hikayeleştirerek ilk kez Beylikdüzü'nde kamuoyuna sunacak. 24 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erman Gören İlyada ve Homeros'u konuşacak. 25 Ağustos Pazar günü ise Türkiye'nin tek koku uzmanı Vedat Ozan festivalin konuğu olacak. Ozan, "Koku ve Kültür" başlığıyla özel bir söyleşi yapacak. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gece Mezatı ise bu yıl da yine festivalin en çekişmeli anlarına sahne olacak.

Çardak Altı Sohbetleri ve konserlerle dopdolu bir festival geçirilecek

Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın vazgeçilmezlerinden olan Çardak Altı Sohbetleri'nin bu yıl teması "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" olacak. 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlere; Prof. Dr. Öykü İyigün, Prof. Dr. Cem Say, Doğa Şanlıoğlu, Umutcan Savcı, Utku Güven, Prof. Dr. Utku Perktaş, Pelin Cengiz, Güven İslamoğlu, Ayşe Övür, Selen Okay Akçalı, Altan Öymen ve Mehmet Murat Çalık konuk olarak katılacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimleri şarkılarını barış ve sevgi için söyleyecek

Türk pop müziğinin sevilen isimleri; Ömür Gedik, Ufuk Beydemir, Beylikdüzü Big Band gurubu, Zeynep Bastık, Melis Fis ve Ceylan Ertem'in sahne alacağı konserler serisinde MC & Kadir Çetin de eşsiz bir müzik performansı sergileyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı - Son Dakika

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