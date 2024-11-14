Beylikova Belediye Başkanı Karabacak, CHP İl Başkanı Yalaz\'ı Ziyaret Etti

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Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz'ı il başkanlığında ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Karabacak, Beylikova ilçesinde hayata geçirilen projeler, devam eden çalışmalar ve gelecekte planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aktardı. Özellikle sosyal, kültürel ve altyapı projelerine dair yapılan çalışmaları paylaşan Karabacak, ilçenin kalkınması için atılan adımları ve gelecek hedeflerini de İl Başkanı Yalaz'a anlattı. CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalaz, Beylikova Belediyesi'nin projelerini yakından takip ettiklerini ve ilçede gerçekleştirilen başarılı çalışmaları takdir ettiklerini belirtti. Bu tür projelerin, bölge halkının yaşam kalitesini yükselttiğini ifade eden Yalaz, Beylikova'nın gelişimine katkı sunan projelerden dolayı Belediye Başkanı Karabacak'a teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerle son buldu. - ESKİŞEHİR