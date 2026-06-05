Beylikova Belediyesi\'ne hibe edilen çöp aracı hizmete girdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Beylikova Belediyesi'ne hibe edilen çöp aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Belediyenin hizmet filosuna kazandırılan yeni aracın ilçede temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, "Belediyemizin araç filosunu güçlendiren bu kıymetli destek için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Vahap Seçer'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Başkan Karabacak ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye de teşekkür ederek, "İlçemizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her zaman yanımızda olan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum. Beylikova Belediyesi olarak vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR