Beylikova Belediyesi\'ne yeni araç ve ekipmanlar hizmete sunuldu

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Eskişehir'in Beylikova İlçe Belediyesi'nin yeni araç ve ekipmanları düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Törene, Beylikova'da Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak'ın öncülüğünde, Kaymakam Batuhan Bayrak, bazı kamu görevlileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye ve kooperatif personeli ile Beylikova halkı katıldı. Törende, Beylikova Belediyesi ve kooperatifine kazandırılan yeni araçlar ve ekipmanların hizmete sunulması dolayısıyla bir araya gelindi. Beylikova Belediyesi'ne yeni bir ilaçlama kamyoneti, sinek ilaçlama makinesi, pulluk ve goble tarım aleti kazandırıldı. Yeni ilaçlama aracı, ilçeye bağlı tüm köylere hizmet verirken, mevcut araç ise ilçe merkezinde kullanılacak.

Ayrıca, kooperatife kazandırılan iki adet çift çeker traktör, tarım, silaj paketleme ve yem dağıtımı gibi işlerde hizmet verecek. Belediye ile kooperatif arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince, traktörler belediyeye ait tarım arazilerinde de kullanılabilecek.

Başkan Karabacak, Beylikova'nın tarım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan yatırımın, ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR