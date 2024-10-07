Beylikova Belediyesi Yeni Sokaklarda Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı

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Beylikova Belediyesi, ilçe merkezinde yeni açılan, taşı eksik olan ve bozulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş ile birlikte sahada çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karabacak, yaptığı açıklamada, "Beylikova Belediyesi olarak, toplamda 10 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz ve ilçe merkezindeki yeni açılan sokakların taşı tamamlanmış olacak. Ayrıca, belediyemizin sosyal tesislerine 2 bin metrekarelik bir açık otopark yaptık ve zeminini kilitli parke taşıyla kapladık. Sokak yollarındaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizi güzelleştirmeye ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmaya devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR