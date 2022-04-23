Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 14:32
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçedeki tüm çocuklara hediye çanta dağıttı.

Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçedeki tüm çocuklara hediye çanta dağıttı.

Cumhuriyet meydanında düzlenen kutlamalar, Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Özkan Alp, Atatürk İlköğretim Okulundan gelen minik öğrencilere ile çeşitli ikramlarda bulunarak, hediyeler takdim etti ve bayramını kutladı. Gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. İlçe okullarının hazırladığı gösteriler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikova'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tören sonunda Beylikova Belediyesi tarafından hazırlatılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediye çantasını, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve kurum amirleri ile ilçedeki tüm okul öğrencilerine dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Cumhuriyet, Özkan Alp, Hisarcık, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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