Beylikova'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı
Beylikova'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı

Beylikova\'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı
06.03.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Beylikova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirerek, kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekti. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, kadınların tüm alanlardaki katkılarını vurguladı.

Beylikova'da kadınların toplumsal hayattaki emeğine ve katkısına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında pazar yerinde bulunan kadın esnaflara, Beylikova Süt Fabrikası'nda görev yapan emekçi kadınlara ve ES-MEK kursiyerlerine çiçek takdim edildi. Beylikova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çiçek dağıtımı, pazar yerinde ve ziyaret edilen noktalarda sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Belediye yetkilileri, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Kadınlarımız güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kadınlarımız; aileden üretime, eğitimden ekonomiye kadar hayatın her alanında emekleriyle toplumumuzun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Emekçi kadınlarımızın gayreti ve fedakarlığı, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hakan Karabacak, Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
