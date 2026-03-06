Beylikova\'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı

Beylikova Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bin adet çiçek dağıtımı yapıldı.

Beylikova'da kadınların toplumsal hayattaki emeğine ve katkısına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında pazar yerinde bulunan kadın esnaflara, Beylikova Süt Fabrikası'nda görev yapan emekçi kadınlara ve ES-MEK kursiyerlerine çiçek takdim edildi. Beylikova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çiçek dağıtımı, pazar yerinde ve ziyaret edilen noktalarda sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Belediye yetkilileri, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Kadınlarımız güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kadınlarımız; aileden üretime, eğitimden ekonomiye kadar hayatın her alanında emekleriyle toplumumuzun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Emekçi kadınlarımızın gayreti ve fedakarlığı, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR