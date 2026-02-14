Beylikova\'da ulaşım hamlesi: TOKİ Konutlarına ücretsiz ring seferleri başladı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile Ata ve Yunusemre mahallelerindeki TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar, ilçe merkezine ücretsiz ulaşım imkanına kavuştu.

Beylikova Belediyesi, ilçedeki toplu taşıma ağını güçlendirmek ve vatandaşların ulaşım taleplerine çözüm üretmek amacıyla ücretsiz ring hattı uygulamasını başlattı. Özellikle Ata Mahallesi ve Yunusemre Mahallesi'nde bulunan TOKİ konut sakinlerini hedefleyen hizmet, 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün düzenli olarak verilmeye başlanacak. Hafta içi beş farklı saat diliminde gerçekleştirilecek seferlerle, merkez ile konutlar arasındaki mesafenin hem öğrenciler hem de çalışan kesim için daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ilçe merkezine daha rahat, güvenli ve düzenli şekilde ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Bu hizmetin Beylikova'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR