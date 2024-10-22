Beylikova Kaymakamı Batuhan Bayrak\'a Veda Ziyareti

Beylikova Kaymakamı Batuhan Bayrak, Beylikova Belediyesi'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.
İlçenin gelişimi için uyum içinde yürüttükleri çalışmalar ve birlikte hayata geçirdikleri projelerdeki katkıları için Beylikova Belediyesi yetkilileri Kaymakam Batuhan Bayrak'a teşekkürlerini iletti. Ziyaretin anısına Kaymakam Bayram'a bir plaket takdim edildi. Ayrıca, kattığı değerler ve özverili hizmetleri için şükranlarını sunan Beylikova Belediyesi yetkilileri, Kaymakam Bayrak'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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