Beyobası'na Modern Pazar Alanı ve Yeşil Alan Projesi

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Muğla Büyükşehir'den Beyobası'na modern yaşam alanı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin tamamlanmasıyla bölge halkı daha modern bir yaşam alanına kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile kente değer katacak projeler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 650 metrekare yeşil alan, 2 bin 440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım imalatı ve 390 metrekare itfaiye alanı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bölge halkına daha modern bir alanda pazar alışverişlerini yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda açık otopark ve yeşil alan düzenlemeleri ile de bölgeye önemli katkılar sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli Ali Bedir, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Köyceğiz Beyobası Mahallesi'ne toplam 2 milyon 203 bin TL'lik olan pazar alanı açık otopark ve yaşanan projesi çalışmalarının sonuna gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede hem ticari, hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Pazar yerinin bölge halkı için önemini vurgulayan Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül, "Pazarımız daha önceden bu kısımda değildi, bir ön kısmındaydı. Biraz daha dardı. Tabii taleplerimiz çoğaldıkça, pazarcılarımız da çok gelmeye başladığı için yoğunluk olmaya başladı. Çok güzel bir pazarımız olmaya başladı. Burası yapılmadan önce yazın tozdan, topraktan, kışın yağmurdan, çamurdan bir türlü sağlıklı bir pazar olmuyordu. Herkes bir sitem içindeydi. Sağ olsun biz yetkililerle, Büyükşehir Belediyesiyle, Köyceğiz Belediyesiyle güzel bir istişare yaparak geldiler. Çok hızlı bir şekilde plan, proje yaptılar. Hemen başladılar ve biz sandığımızdan daha güzel oldu. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Aras'a, Köyceğiz Belediye Başkanımıza Ali Erdoğan'a teşekkür ediyorum halkım adına" diye konuştu.

Pazarcı Hasan Hüseyin Güneş, "4-5 senedir bu Pazar yerine geliyorum. Tozdan çadırı açıp kuramıyordum. Burada yapılan yenilemeden memnunuz. Tozdan kurtulduk ne güzel taşımızı da döşediler. Emeği geçenlere minnettarız" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Köyceğiz Beyobası Mahallesinde özellikle pazar yerinin fiziki şartların iyileştirilmesi yönünde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve bu projeyi hızla hayata geçirdiklerini belirterek Muğla'nın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve ekonomik hayatı desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.