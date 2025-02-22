Beyobası'na Modern Pazar Alanı ve Yeşil Alan Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyobası'na Modern Pazar Alanı ve Yeşil Alan Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde 2 milyon 203 bin TL maliyetle tamamladığı modern pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesini hayata geçirdi. Proje, bölge halkına sosyal ve ticari yaşamda önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

22.02.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir'den Beyobası'na modern yaşam alanı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin tamamlanmasıyla bölge halkı daha modern bir yaşam alanına kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile kente değer katacak projeler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 650 metrekare yeşil alan, 2 bin 440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım imalatı ve 390 metrekare itfaiye alanı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bölge halkına daha modern bir alanda pazar alışverişlerini yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda açık otopark ve yeşil alan düzenlemeleri ile de bölgeye önemli katkılar sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli Ali Bedir, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Köyceğiz Beyobası Mahallesi'ne toplam 2 milyon 203 bin TL'lik olan pazar alanı açık otopark ve yaşanan projesi çalışmalarının sonuna gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede hem ticari, hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Pazar yerinin bölge halkı için önemini vurgulayan Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül, "Pazarımız daha önceden bu kısımda değildi, bir ön kısmındaydı. Biraz daha dardı. Tabii taleplerimiz çoğaldıkça, pazarcılarımız da çok gelmeye başladığı için yoğunluk olmaya başladı. Çok güzel bir pazarımız olmaya başladı. Burası yapılmadan önce yazın tozdan, topraktan, kışın yağmurdan, çamurdan bir türlü sağlıklı bir pazar olmuyordu. Herkes bir sitem içindeydi. Sağ olsun biz yetkililerle, Büyükşehir Belediyesiyle, Köyceğiz Belediyesiyle güzel bir istişare yaparak geldiler. Çok hızlı bir şekilde plan, proje yaptılar. Hemen başladılar ve biz sandığımızdan daha güzel oldu. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Aras'a, Köyceğiz Belediye Başkanımıza Ali Erdoğan'a teşekkür ediyorum halkım adına" diye konuştu.

Pazarcı Hasan Hüseyin Güneş, "4-5 senedir bu Pazar yerine geliyorum. Tozdan çadırı açıp kuramıyordum. Burada yapılan yenilemeden memnunuz. Tozdan kurtulduk ne güzel taşımızı da döşediler. Emeği geçenlere minnettarız" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Köyceğiz Beyobası Mahallesinde özellikle pazar yerinin fiziki şartların iyileştirilmesi yönünde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve bu projeyi hızla hayata geçirdiklerini belirterek Muğla'nın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve ekonomik hayatı desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Köyceğiz, Beyobası, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyobası'na Modern Pazar Alanı ve Yeşil Alan Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Beyobası'na Modern Pazar Alanı ve Yeşil Alan Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.