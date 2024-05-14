Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık\'ı ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ederek Beslenme Saati projesi hakkında bilgi aldı.

14.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:44
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ederek Beslenme Saati projesi hakkında bilgi aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Başkan İnan Güney'e eşi Ayşen Güney'de eşlik etti. Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak'ı gezdiler. Başkan Güney, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati uygulaması için hazırlanan beslenme çantalarının içeriğini inceledi. Beylikdüzü Mutfak'ta ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sıcak yemek uygulaması hakkında da bilgi alan Başkan Güney, uygulama nedeniyle Başkan Çalık'a teşekkür etti.

"Her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilsin"

Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilen Güney'in çok başarılı olacağına inandığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "

"İnan Başkanım Beslenme Saati projesi hakkında bizden bilgi almak istedi. Biz de hem uygulamayı anlattık hem de hazırladığımız çantaları gösterdik. Kendisi de bu projeyi Beyoğlu'nda uygulayacaktır diye düşünüyorum. Biz isteriz ki bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilsin. Her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bakanlık bu projeyi hayata geçirene kadar biz ailelere destek olmaya devam edeceğiz"dedi.

"Kısa sürede bu güzel projeyi hayata geçireceğiz"

Beylikdüzü'ndeki güler yüzlü karşılama için teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise, "Seçim sürecinde de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza söz vermiştik. Beyoğlu'nda bu güzel projeyi anlattık ve en çok karşılık bulan proje bu oldu. Hiçbirimizin vicdanı beslenme saatinde, yanında arkadaşı beslenme açarken diğerinin sınıftan çıkmasına el vermez. İnşallah kısa sürede bu güzel projeyi hayata geçireceğiz. Başkanımın da emeklerine sağlık. Başkanımızın daha örnek alacağımız çok projesi var. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla'yı aldıysak bu güzel projelerin o ilçelerde de duyulması sayesinde oldu. Ön yargılar yıkıldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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