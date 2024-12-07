Beyoğlu Belediyesi'nden Gece Çorbası Karavanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyoğlu Belediyesi'nden Gece Çorbası Karavanı

Beyoğlu Belediyesi\'nden Gece Çorbası Karavanı

Beyoğlu Belediyesi, kış aylarında vatandaşların içini ısıtmak amacıyla Taksim Camii önünde Gece Çorbası Karavanı kurarak sıcak çorba ikramına başladı. Uygulama, haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.

07.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi havaların sorması nedeniyle Taksim Camii önünde Gece Çorbası Karavanı kurarak vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Uygulama haftanın yedi günü devam edecek.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düştü. Beyoğlu Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak anlamlı bir projeye imza attı. Taksim Camii önünde kurulan Gece Çorbası Karavanı ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Uygulama ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gördü. Gece Çorbası Karavanı kış boyunca haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

"Biz zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Gece Çorbası Karavanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yeni uygulamayla ilgili, "Biz halkın belediyesiyiz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu soğuk günlerde maalesef başlarını sokacak bir oda bulamıyor. Bazı vatandaşlarımız sıcak bir çorba içecek parası olmadığı için yatağa aç giriyor. Biz Beyoğlu'nda bundan sonra kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeyecek demiştik. Halkçı belediyeciliği Beyoğlu'nda hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada bütün kış boyunca sıcak çorbamızı kaynatacağımız Gece Çorbası aracımızın yanındayız. Kim soğukta, kim yalnız, kim evsizse tüm komşularımızı saat 8 ile 10 arasında sıcak çorbamızı içmeye bekliyoruz. Biz ihtiyaç sahibinin, zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Yerel Haberler, Taksim Camii, Beyoğlu, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi'nden Gece Çorbası Karavanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nden Gece Çorbası Karavanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.