Beyoğlu Belediyesi\'nden Gece Çorbası Karavanı

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Beyoğlu Belediyesi havaların sorması nedeniyle Taksim Camii önünde Gece Çorbası Karavanı kurarak vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Uygulama haftanın yedi günü devam edecek.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düştü. Beyoğlu Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak anlamlı bir projeye imza attı. Taksim Camii önünde kurulan Gece Çorbası Karavanı ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Uygulama ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gördü. Gece Çorbası Karavanı kış boyunca haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

"Biz zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Gece Çorbası Karavanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yeni uygulamayla ilgili, "Biz halkın belediyesiyiz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu soğuk günlerde maalesef başlarını sokacak bir oda bulamıyor. Bazı vatandaşlarımız sıcak bir çorba içecek parası olmadığı için yatağa aç giriyor. Biz Beyoğlu'nda bundan sonra kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeyecek demiştik. Halkçı belediyeciliği Beyoğlu'nda hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada bütün kış boyunca sıcak çorbamızı kaynatacağımız Gece Çorbası aracımızın yanındayız. Kim soğukta, kim yalnız, kim evsizse tüm komşularımızı saat 8 ile 10 arasında sıcak çorbamızı içmeye bekliyoruz. Biz ihtiyaç sahibinin, zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL