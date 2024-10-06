Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşçilerinin Dinlenme Odası Yenilendi

Yerel

Diyet yapmak beyne zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

(İSTANBUL) Beyoğlu Belediyesi temizlik işçilerinin dinlenme odası, Başkan İnan Güney'in talimatıyla yenilendi. Beyoğlu Belediyesi'nde çalışmış işçi emeklisi bir babanın evladı olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "Göreve geldiğimde, 'Emekçi hak ettiği değeri görecek' demiştim. Tüm işçilerimiz için çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Beyoğlu Belediyesi, temizlik işçilerinin dinlenme odasını yenileyerek çalışma koşullarını iyileştirdi. Belediye Başkanı İnan Güney, göreve geldikten sonra temizlik personelini ziyaret etmiş ve işçilerin kaldığı dinlenme ve soyunma odalarının çok kötü durumda olduğunu fark edince hemen yenilenmesi için talimat verdi. Yenilenen dinlenme odasında hijyenik duş ve soyunma kabinleri ile işçilerin daha iyi koşullarda hizmet vermesi sağlanırken, motivasyon ve verimliliğin de artırılması hedefleniyor.

"Tüm işçilerimiz için çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz"

Beyoğlu Belediyesi'nde çalışmış işçi emeklisi bir babanın evladı olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Göreve geldiğimde, 'Emekçi hak ettiği değeri görecek' demiştim, söz vermiştim. Beyoğlu'muzun sokaklarını pırıl pırıl yapan temizlik personelimizin bazılarının çalışma şartları çok ihmal edilmişti. Onlara hijyenli ve konforlu bir çalışma alanı oluşturduk. Tüm işçilerimiz için çalışma koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz." dedi.