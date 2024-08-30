Beyoğlu'da Dünya Barış Günü etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu'da Dünya Barış Günü etkinliği düzenlenecek

Beyoğlu\'da Dünya Barış Günü etkinliği düzenlenecek

Beyoğlu Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 'Sözlerimiz Barış Olsun' temalı etkinlik düzenlenecek. Şair ve müzisyenlerin bir araya geleceği etkinlikte dizeler ve notalarla Beyoğlu'ndan tüm dünyaya barış çağrısında bulunulacak.

30.08.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Beyoğlu Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Sözlerimiz Barış Olsun" temalı etkinlik düzenlenecek. Şair ve müzisyenlerin bir araya geleceği etkinlikte dizeler ve notalarla Beyoğlu'ndan tüm dünyaya barış çağrısında bulunulacak.

Dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda toplumların bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Eylül'de kutlanan "Dünya Barış Günü" dolayısıyla Beyoğlu'nda özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi, şiirin ve sanatın birleştirici gücüyle dünya barışına katkı sunmak amacıyla "Dünya Barış Günü Buluşmaları" etkinliği düzenleyecek. "Sözlerimiz Barış Olsun" temasıyla 1 Eylül Pazar günü Terra Santa'da gerçekleştirilecek etkinlikte şairler ve müzisyenler 'barış' için bir araya gelecekler.

Şiirin ve sanatın birleştirici gücü barış için bir arada

Kültür sanatın en önemli buluşma noktalarından birisi olan tarihi Terra Santa'da saat 20.00'de başlayacak olan etkinlikte usta şairler Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen ve Pelin Özer dizelerini barış için seslendirecekler. Gecede Türk musikisinin önemli müzisyenlerinden Peyda Yurtsever, Mesut Ulusan, Nebi ve Gürkan Karaman'da notalarıyla tüm dünyaya barış çağrısında bulunacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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