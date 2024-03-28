Beyoğlu'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii'nin yapımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyoğlu'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii'nin yapımı başladı

Beyoğlu\'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii\'nin yapımı başladı

Beyoğlu'nda yapımı tamamlanan Çıksalın Camii ibadete açıldı. Dolapdere'de inşa edilecek Sefa Camii'nin ise yapım çalışmalarına başlandı.

28.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda yapımı tamamlanan Çıksalın Camii ibadete açıldı. Dolapdere'de inşa edilecek Sefa Camii'nin ise yapım çalışmalarına başlandı.

Beyoğlu'nda yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Çıksalın Camii, çalışmaların tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen caminin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıksalın Camii'nde hep birlikte ilk namaz kılındı. Başkan Yıldız, daha sonra Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde yapımına başlanan Sefa Camii'nin hafriyat törenine katıldı.

"Eser siyaseti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Beyoğlu'nda eser siyaseti ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Yıldız, "Bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda geçtiğimiz yıl inşaat çalışmalarına başladığımız Çıksalın Camiimizi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak ibadete açmış bulunuyoruz. Çıksalın'a, Beyoğlu'na hayırlı olsun. Bir diğer müjdemiz ise Dolapdere'de Sefa Camiimizin yapımına başladık. Mahallenin dokusunu bozmadan, herkese huzur veren şık bir cami inşa edeceğiz. İnşallah çok hızlı bir şekilde tamamlayarak bu camimizi de ibadete açacağız. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolapdere, Beyoğlu, Cami, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii'nin yapımı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:20:46. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii'nin yapımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement