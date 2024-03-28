Beyoğlu\'nda Çıksalın Camii ibadete açıldı, Sefa Camii\'nin yapımı başladı

Beyoğlu'nda yapımı tamamlanan Çıksalın Camii ibadete açıldı. Dolapdere'de inşa edilecek Sefa Camii'nin ise yapım çalışmalarına başlandı.
Beyoğlu'nda yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Çıksalın Camii, çalışmaların tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen caminin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıksalın Camii'nde hep birlikte ilk namaz kılındı. Başkan Yıldız, daha sonra Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde yapımına başlanan Sefa Camii'nin hafriyat törenine katıldı.
"Eser siyaseti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Beyoğlu'nda eser siyaseti ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Yıldız, "Bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda geçtiğimiz yıl inşaat çalışmalarına başladığımız Çıksalın Camiimizi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak ibadete açmış bulunuyoruz. Çıksalın'a, Beyoğlu'na hayırlı olsun. Bir diğer müjdemiz ise Dolapdere'de Sefa Camiimizin yapımına başladık. Mahallenin dokusunu bozmadan, herkese huzur veren şık bir cami inşa edeceğiz. İnşallah çok hızlı bir şekilde tamamlayarak bu camimizi de ibadete açacağız. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. - İSTANBUL
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