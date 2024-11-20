Beyoğlu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Beyoğlu\'nda Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Beyoğlu'nda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında çocuk haklarının yazılı olduğu 10 uçan balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı İnan Güney, çocukların haklarına vurgu yaptı ve Filistin'deki çocuklara da selam gönderdi.

20.11.2024 16:31  Güncelleme: 16:58
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Beyoğlu'nda 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk haklarının yazılı olduğu 10 uçan balon gökyüzüne bırakıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Beyoğlu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi'nce Şişhane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Yuvamız Beyoğlu Anaokullarında eğitim gören yüz çocuk ve öğretmenleri bir araya geldi. Öğretmenleri eşliğinde boyama yapan öğrenciler daha sonra üzerinde çocuk haklarının yazılı olduğu 10 helyumlu uçan balonu gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

" Filistin'de yaşayan çocuk kardeşlerimize buradan selam yolluyoruz"

Başkan Güney, "Bugün böylesine güzel bir ülkede, güzel bir Cumhuriyette barış ve kardeşlik içerisinde yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Çocukların yaşadığı ama çocukluğun yaşanmadığı Filistin'de yaşayan çocuk kardeşlerimize buradan selam yolluyoruz. İnşallah hep beraber yüzümüzün güleceği, dünyadaki bütün çocukların aynı sizler gibi mutlu olduğu ve çocukların gözyaşı dökmediği bir dünya diliyorum. Hepinizin Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum" dedi.

Beyoğlu Çocuk Meclisi'nin ilk adımları atıldı

Beyoğlu'nda önemli bir proje de hayat buldu. Beyoğlu Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı iş birliğinde kurulan Beyoğlu Çocuk Meclisi'nin ilk adımları, 'Beyoğlu'nda Çocuk Olmak: Benim Haklarım Var Mı?' atölyesinde atıldı. Atölyede temel hak ve özgürlükler üzerine konuşan çocuklar, duygularını ve düşüncelerini resme döktü. Vakfın yaklaşık 2 yıldır Beyoğlu'nda sürdürdüğü okul-dışı eğitim programının odak grupları olan çocukların katılımıyla gerçekleşen atölyenin verileri ile Beyoğlu Çocuk Meclis'in ilk çekirdeği de oluşturulmuş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı - Son Dakika

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